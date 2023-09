Nach Merkel jetzt Scholz: Heute neuer Kanzler-Film von Doku-Macher Lamby

Anzeige

Schon oft hat er Merkel interviewt und jetzt ist er hautnah an Scholz. Reporter Stephan Lamby präsentiert heute Abend im TV erstmals seine preisgekrönte Doku „Ernstfall – Regieren am Limit“.

Fast zwei Jahre, seit dem Amtsantritt, hat der Journalist Stephan Lamby nun die Bundesregierung um Scholz, Baerbock, Habeck und Lindner hautnah begleitet, viele Interviews und persönliche Gespräche mit ihnen geführt. Und Lamby betont: „Mein Zugang zu Olaf Scholz und seiner Regierung ist ganz anders als zu Angela Merkel“. Im Gegensatz zur verschlossenen Ex-Bundeskanzlerin habe sich Scholz wirklich auf die Interviews eingelassen, so Lamby. Welche intimen Einblicke Lamby wirklich abseits der sonstigen Presse gelungen, lässt sich heute in seiner Doku herausfinden.

Heute Abend im Ersten

Als im Dezember 2021 die neue Bundesregierung vereidigt wurde, ahnte niemand, mit welchen Herausforderungen sie es schon bald zu tun haben würde. Krieg, Inflation und nicht zuletzt die Energiekrise haben die Sorgen mit Corona und dem Klimawandel nun erweitert. Der Dokumentarfilm „Ernstfall – Regieren am Limit“ blickt am heutigen Montag, den 11. September, ab 20.15 Uhr im Ersten hinter die Kulissen der Regierung und ist jetzt bereits in der ARD-Mediathek verfügbar.

Foto: Thomas Trutschel/ Phothek – Reporter Stephan Lamby hält Scholz laut eigenen Aussagen für einen „guten Kanzler in Zeiten des Krieges“, wie die dpa berichtete

So nah an Scholz wie nie an Merkel

Der Dokumentarfilmer Stephan Lamby hat die wichtigsten Akteure der Regierung mit seinem Kamerateam begleitet. Er war auf zahlreichen Reisen dabei, in Washington, Peking und Mali ebenso wie in der deutschen Provinz und bei internen Besprechungen in Berlin. Er konnte Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner, Wolfgang Schmidt und Boris Pistorius aus der Nähe beobachten – auch auf Staatsbesuchen weltweit ebenso wie bei internen Besprechungen.

Seine Langzeitbeobachtung lief über knapp zwei Jahre hinweg. Stephan Lamby wurde für seine ARD-Dokumentationen vielfach ausgezeichnet. So zum Beispiel mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, der Goldenen Kamera und als Journalist des Jahres.

Bildquelle: Regieren am Limit – Doku: SWR