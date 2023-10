„Nackt über Berlin“: Neue deutsche Serie startet heute im Free TV

Anzeige

„Nackt über Berlin“, die neue Serie von SWR und Arte, läuft heute erstmals im TV. Es geht um eine Schule in Berlin und eine perfide Racheaktion.

Die neue Serie „Nackt über Berlin“ erzählt von zwei Berliner Schülern im Teenager-Alter, die ein schmutziges Spiel mit ihrem Schuldirektor treiben und damit auch ihr eigenes Leben ins Chaos stürzen. Das Drehbuch zu den sechs circa 45-minütigen Episoden schrieb Regisseur Axel Ranisch zusammen mit Sönke Andresen auf der Basis seines gleichnamigen Romans. Heute erfolgt die TV-Premiere auf Arte.

Zwei Schüler drangsalieren ihren Schuldirektor in „Nackt über Berlin“

Die Teenager Jannik und Tai sind zwei Außenseiter in ihrer Schule. Der gutmütige Klassik-Nerd Jannik ist heimlich in Tai verliebt. Als die beiden eines Nachts ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor Jens Lamprecht (Thorsten Merten) auflesen und in seine Wohnung bringen, sperren sie ihn zum Scherz dort ein. Doch Tai will den Direktor nicht wieder rauslassen. Stattdessen bringt er dank seines Technik-Wissens Lamprechts Hightech-Wohnung komplett unter seine Kontrolle. Lamprecht ist zu einem Gefangenen in den eigenen vier Wänden geworden, totalüberwacht von einer anonymen Instanz, die sich Gott nennt. Jannik erkennt bald, dass Tai den Direktor für den Tod einer Mitschülerin verantwortlich macht.

©SWR / Studio.tv.film / Oliver Feist – Die Außenseiter Jannik und Tai werden von Lorenzo Germeno und Anh Khoa gespielt

„Nackt über Berlin“ heute Abend bei Arte

Neben Schauspieler Thorsten Merten, der u. a aus Andreas Dresens sehenswertem Drama „Halbe Treppe“ (2002) bekannt ist, aber vor allem immer wieder in diversen „Tatort“- und „SOKO“-TV-Krimis auftaucht, gehören in „Nackt über Berlin“ beispielsweise auch Alwara Höfels („Fack ju Göthe“) und Devid Striesow (Der ruchlose General Friedrichs aus „Im Westen nichts Neues“ von 2022) zum Schauspieler-Ensemble.

Am heutigen Donnerstag, den 12. Oktober, zeigt Arte alle sechs Folgen von „Nackt über Berlin“ ab 20.15 Uhr im TV. Selbiges geschieht im ARD-Programm morgen, den 13. Oktober, ab 22.20 Uhr. Die komplette ist bereits sowohl in der ARD-Mediathek als auch in der Arte-Mediathek verfügbar.

