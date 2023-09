Oktoberfest 2023: Programm-Höhepunkte in ARD und BR

Anzeige

Das Oktoberfest 2023 sorgt im BR-Programm für einige Highlights, auch in der ARD wird munter mitgefeiert.

Der BR begleitet die 188. Wiesn vom 16. September bis 3. Oktober 2023 wie gewohnt mit einem großen Programmschwerpunkt. Einen festen Platz haben wieder die Live-Übertragungen und Traditionssendungen wie „O’zapft is!“ (16. September), der „Trachten- und Schützenzug“ (17. September), das Wiesn Platzkonzert (24. September) oder die „Wiesn Frühschoppen“ (17. und 24. September sowie am 1. Oktober). Alle aktuellen Sendungen und Beiträge zur Wiesn sowie Highlights aus den vergangenen Jahren gibt es in der ARD Mediathek.

Live-Sendungen und Erstausstrahlungen

O’zapft is!

Das BR Fernsehen und das Erste sind live und hautnah dabei, wenn die Wiesn-Wirte in einem prachtvollen Festzug auf die Münchner Theresienwiese ziehen und Oberbürgermeister Dieter Reiter Samstag, 16. September um Punkt 12 Uhr das größte Volksfest der Welt eröffnet (ab 11 Uhr im BR Fernsehen und ab 11.15 Uhr im Ersten). Auch Bayern 1 und BR24 Radio übertragen den Wiesn-Anstich live um 12 Uhr.

Sonja Weissensteiner und Michael Sporer begleiten im Schottenhamel-Festzelt das Anzapf-Ritual und unterhalten sich mit prominenten Gästen So wird Florian Silbereisen erstmals nach der Pandemie wieder im Festzelt an seinem angestammten Tisch anzutreffen sein. Rennfahrerin Sophia Flörsch schildert ihre Erfahrungen als Anzapferin in einem kleinen Wiesnzelt, Stephan Zinner berichtet von seinem ersten BR-Polizeiruf-Dreh mit Johanna Wokalek, der am 17. September im Ersten läuft, und von der Franz Xaver Bogner Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“, die am 27. Oktober im BR Fernsehen startet und in der er die Hauptrolle spielt. Und schließlich verraten Elena Uhlig und Fritz Karl, warum sie nach Jahrzehnten wilder Ehe nun doch heiraten und was das alles mit Wiesnwirt Christian Schottenhamel zu tun hat.

Während des Wirteeinzugs wird erstmals eine Reporterin auf einem Festwagen dabei sein. BAYERN-3-Moderatorin Sophie Grund wird die Stimmung beim Einzug auf dem Augustiner-Bedienungswagen in die Wohnzimmer transportieren.

Oktoberfest Trachten- und Schützenzug

Weltweit einzigartig ist der „Oktoberfest Trachten- und Schützenzug“ am ersten Wiesn-Sonntag (17.9). Die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer in Deutschland können das Ereignis live im Ersten ab 10.03 Uhr und noch einmal als Aufzeichnung um 19.15 Uhr im BR Fernsehen miterleben. Angeführt vom „Münchner Kindl“, formieren sich rund 9.500 Mitwirkende zu einem sieben Kilometer langen Zug quer durch die Münchner Innenstadt. Besondere Präsenz zeigt dieses Jahr der Bayerische Trachtenverband, der mit 1.600 Teilnehmenden kommt. Er hat einen besonderen Grund zum Feiern, denn vor genau 140 Jahren wurde in Bayrischzell im Landkreis Miesbach der erste Trachtenverein Bayerns gegründet.

Wiesn Frühschoppen

Auf der Oidn Wiesn im Festzelt Tradition lädt das Moderatorenduo Susanne Wiesner und Markus Tremmel an allen drei Wiesn-Sonntagen live zum „Wiesn Frühschoppen“ ein (17.9., 24.9., 1.10., jeweils 12.00 Uhr, BR Fernsehen) und begrüßen dazu prominente Gesprächsgäste sowie Kennerinnen und Kenner bayerischer Tradition. Zum Auftakt am 17. September sitzen der Musiker und Moderator des diesjährigen Wiesn Platzkonzerts Dominik Glöbl, die Kabarettistin Franziska Wanninger und der Schauspieler Ferdinand Hofer mit am Stammtisch.

Wiesn Platzkonzert

Bild: BR/Ralf Wilschewski

Ein weiterer Höhepunkt ist seit 1985 das „Wiesn Platzkonzert“ auf den Stufen der Bavaria am mittleren Wiesn-Sonntag. Für alle, die nicht beim Konzert dabei sein können, übertragen das BR Fernsehen sowie im Hörfunk BR Heimat live (24.9., 11.00 Uhr).

Weitere Sendungen im BR Fernsehen und im Ersten

Neues von der Wiesn in Wir in Bayern, Abendschau und Bayern 1

Für das Nachmittagsmagazin „Wir in Bayern“ (Mo. bis Fr., ab 16.15 Uhr, BR Fernsehen) ist wieder BR-Kabarettistin Constanze Linder auf der Wiesn im Einsatz. Auch die „Abendschau“ blickt auf die Wiesn und berichtet mit aktuellen Themen und Reportagen (Mo. bis Fr., 17.30 und 18.00 Uhr, BR Fernsehen). Im Hörfunk berichtet BAYERN 1 täglich in der Mittagssendung vom Oktoberfest (Mo. bis Fr., 12 bis 13 Uhr).

Dokumentationen

Oft werden Joppen, Spenzer und Mieder über viele Generationen weitergegeben. Aber es braucht besonderes Handwerk, dass Schuhe, Hüte, Röcke oder Hosenträger gefertigt und angepasst werden können – traditionelles Handwerk, das heute selten geworden ist, wie die Doku „Übers Gwand“ zeigt, die auch von der Geschichte der Tracht erzählt (Sonntag, 17.9. 21.15 Uhr, BR Fernsehen).

Mit nur 16 Jahren war er der bis heute jüngste Wiesn-Wirt und prägte bis zu seinem ungewollten Ausscheiden 2018 über 60 Jahre lang die Geschichte des Oktoberfests mit: „Mein Traum vom ewigen Oktoberfest“ heißt der Titel des Porträts über den Wiesn-Traditionswirt Ludwig „Wiggerl“ Hagn in der Sendereihe „Lebenslinien“ (Montag, 18. September, 22 Uhr, BR Fernsehen).

Stanzls Wiesn Bummel

Wie ergeht es Menschen, die mitten im Trubel des Oktoberfests arbeiten und dabei einen kühlen Kopf bewahren müssen? Kabarettistin Constanze Lindner besucht Frauen an ihrem Arbeitsplatz auf der Wiesn und blickt hinter die Kulissen des größten Volksfests der Welt in „Stanzls Wiesn Bummel – mit Herz, Charme und Dirndl“ (Dienstag, 3.Oktober, 15 Uhr, BR Fernsehen).

Zapfenstreich

Am Abend des 3. Oktober heißt es dann Abschied nehmen vom 188. Oktoberfest: Bei „Aus is! – Zapfenstreich auf der Wiesn“ spricht Moderatorin Susanne Wiesner mit Gästen über 18 Tage Ausnahmezustand auf der Münchner Theresienwiese. Constanze Lindner fängt als Wiesn-Reporterin die einzigartige Stimmung am letzten Wiesn-Tag ein, mit dem Wunderkerzenmeer als emotionalem Höhepunkt (22 Uhr, BR Fernsehen).

Das Programmangebot in Fernsehen und Hörfunk zum Oktoberfest umfasst neben der laufenden Berichterstattung auch Dokus, Features und Comedy. Sendungen werfen einen nostalgischen Blick zurück in vergangene Volksfestzeiten und widmen sich wenig bekannten Facetten der Wiesn. Nach dem Zapfenstreich wird Bilanz gezogen.

Donnerstag, 14. (23.30 Uhr), 21. (23.20 Uhr) und 28. September (23.15 Uhr), BR Fernsehen:

„Oktoberfest 1900„

Jeweils zwei Doppelfolgen der Event-Serie, die opulent vom Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem größten Volksfest der Welt erzählt und in ein fantastisch-geheimnisvolles München um die Jahrhundertwende entführt.

Samstag, 16. September, 10.30 Uhr, BR Fernsehen:

Vor der Wiesn

Dokumentation (2002)

Samstag, 16. September, 13.25 Uhr, BR Fernsehen:

Damals… Auf der Wiesn

Das Oktoberfest in den 60er Jahren

Dokumentation (2002)

Samstag, 16. September, 13.25 Uhr, Erstes:

Bachmeiers Wiesn-Schmankerl – Ein kulinarischer Wiesn-Bummel

(2019)

Sonntag, 17. September, 11.15 Uhr, BR Fernsehen:

Damals… Der Bierfahrer Bertl von der Schwanthalerhöh‘

Dokumentation (2004)

Mehr als 50 Jahre hat Albert Neumaier, genannt Bertl, als Bierfahrer in der Münchner Augustinerbrauerei gearbeitet. Ulrich Frantz hat 2004 ihn porträtiert.

„Alpha-Retro“, „Oktoberfest 1900“ und mehr – Die Wiesn-Highlights im BR

Samstag, 23. September, 15.15 Uhr, BR Fernsehen:

Mit Blasmusik durch Bayern – Musikgeschichten vom Münchner Oktoberfest (2020)

Blasmusikexperte Georg Ried stellt Blaskapellen vor, die auf dem Münchner Oktoberfest spielen. Auf seiner Reise zu den Stammhäusern der Wiesn-Wirte trifft er nicht nur die Kapellmeister und Blasorchester der großen Wiesn-Bierzelte, sondern auch Ensembles, die auf der „Oidn Wiesn“ für Tradition und Stimmung sorgen.

Sonntag, 24. September, 13 Uhr, BR Fernsehen:

Ein Wiesn-Bummel mit Constanze Lindner und Wolfgang Krebs (2022)

Kabarettistin und Wiesn-Kennerin Constanze Lindner freut sich auf den Kabarettisten und Polit-Imitator Wolfgang Krebs, der sich beim Wiesn-Bummel in seinen Paraderollen Edmund Stoiber und Markus Söder misst in den unterschiedlichsten Herausforderungen des Oktoberfests misst.

Montag, 25. September, 22 Uhr, BR Fernsehen:

„Ich war die Wiesn-Chefin„

Dokumentation (2002)

Doku über Gabriele Weishäupl, 27 Jahre lang Wiesn-Chefin

Montag, 25. September, 22.45 Uhr, BR Fernsehen:

„München 1900. Von Bierbaronen und Künstlerfürsten„

Dokumentation (2020)

Brigitte Hobmeier, die Darstellerin der Colina Kandl in der Event-Serie „Oktoberfest 1900“, führt in dieser Dokumentation zurück in die spannende Zeit, wo nichts mehr so ist, wie es einmal war.

Sonntag, 1. Oktober, 11 Uhr, BR Fernsehen:

Wiesn Platzkonzert 2022

Montag, 2. Oktober, 22.45 Uhr, BR Fernsehen:

Die Pschorrs – Eine Münchner Bierdynastie

Dokumentation (2006)

Dienstag, 3. Oktober, 20.15 Uhr, BR Fernsehen:

Tatort: Die letzte Wiesn

Kriminalfilm, D 2015

Oktoberfest in München. Die Touristen kommen, Leitmayr (Udo Wachtveitl) geht. Wäre da nicht der betrunkene Italiener, dem er das Portemonnaie in die Tasche zurückschiebt, bevor er selbst in den Zug steigt, und würde nicht genau dieser Italiener kurz darauf mit Leitmayrs Fingerabdrücken auf der Börse tot aufgefunden werden. Der Fall führt ins Bierzelt…

„alpha-retro: Die alte Wiesn“ in ARD alpha

Zur nostalgischen Einstimmung auf das Oktoberfest sendet ARD alpha am Freitag, 15. September, dem Vorabend des Wiesn-Anstichs, unter dem Titel „alpha-retro: Die alte Wiesn“ ab 21.00 Uhr Dokus und Reportagen aus den Jahren 1959, 1960 und 1966. Die Filme vermitteln wunderbar die Wiesn-Atmosphäre jener Zeit und zeigen auch, wie hart die Arbeit auch damals für eine Bedienung, eine Breznverkäuferin – oder ein Opfer in der Geisterbahn war.

Wiederholung am Samstag, 16. September, ab 22.30 Uhr.

Weitere Sendungen im Hörfunk

Samstag, 16. September, 12.05 Uhr (Wh.: 21.05 Uhr), Bayern 2:

„Zeit für Bayern“

Darin: Prost, Peng und Holldrio. Wer winkt denn da beim Münchner Trachten- und Schützenzug? Von Birgit Fürst (BR 2019)

Das Münchner Kindl war ursprünglich ein Mönch, die Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl eine Kostümgesellschaft und die Bräurosl eine Brauerstochter. Heute sind sie herausragende Figuren beim Oktoberfest-Trachten- und Schützenzug, denen tausende Menschen zujubeln. Aber welche Geschichten verbergen sich sonst noch hinter den Figuren?

Diese Sendung hören Sie auch in der BR Radio App bei Bayern 2 und ist als Podcast verfügbar.

Sonntag, 17. September, 16.05 Uhr, Bayern 2

„Eins zu Eins. Der Talk“

Stefan Parrisius im Gespräch mit Juliane Schartner, Breznverkäuferin auf der Wiesn (2017)

Sie kann Oktoberfest-Geschichten aus sieben Jahrzehnten erzählen: Juliane Schartner, Breznverkäuferin auf der Wiesn. 1963 war ihr erstes Jahr. Damals, als die Maß noch 1,60 Mark kostete, war sie Bedienung im Festzelt.

Diese Sendung hören Sie auch in der BR Radio App bei Bayern 2 und ist als Podcast verfügbar.