„Past Forward: Soziale Brennpunkte“ ab jetzt in der ARD-Mediathek

Reporter Yousuf Mirzad beleuchtet in der Reihe „Past Forward“ soziale Brennpunkte in den verschiedensten Städten Deutschlands: Ab heute in der ARD-Mediathek.

„Past Forward“-Reporter Yousuf Mirzad ist in einem Problemviertel in Bremen aufgewachsen. Er fragt sich: Wieso hat jede Stadt solche Viertel?. Wie sind sie entstanden und was kann man tun, damit das anders wird? Seine Recherchereise führt ihn unter anderem in den Großen Dreesch in Schwerin, zur High Deck-Siedlung nach Berlin und nach Bremen-Tenever.

„Past Forward: Soziale Brennpunkte – arm und abgehängt für immer?“ ist ab heute, den 4. Oktober, exklusiv in der ARD-Mediathek verfügbar. Dabei liegt der Fokus auf der sozialen Ungleichheit in Deutschlands Städten. Immer seltener wohnen arme und reiche Menschen Tür an Tür. Und immer häufiger wird in den Nachrichten von sogenannten sozialen Brennpunkten gesprochen.

„Past Forward“ schaut auch in die Vergangenheit

Die Reporter begeben sich in jeder Folge zu einem aktuellen Thema auf Spurensuche und schauen auch in die Vergangenheit, um die Gegenwart besser zu verstehen. Experten helfen bei der Einordnung dessen, was die Reporter erleben. Zusätzlich wird in „Past Forward“ Archivmaterial mit Interviews und Originalkommentaren verwertet, damit Geschichte authentisch nachempfunden werden kann.

Der Hessische Rundfunk hat 2022 bereits sieben Pilotfolgen von „Past Forward“ produziert. 2023 sind der MDR und Radio Bremen mit eingestiegen und alle ARD-Landesrundfunkanstalten arbeiten daran, dieses Format weiterzuentwickeln. Auch zukünftige Inhalte stehen dann in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

