„Promi Big Brother“ startet heute: Jürgen Milski zieht ein

Am Samstag beginnt die neue Staffel „Promi Big Brother“, allerdings noch nicht im Free-TV. Mit dabei ist ein Urgestein des Formats.

Sat.1 weitet in diesem Jahr die regulären TV-Episoden von „Promi Big Brother“ im Netz aus. Über die Streaming-Plattform Joyn können Fans des Reality-Formats den Bewohnerinnen und Bewohnern des „Big Brother“-Containers rund um die Uhr am Bildschirm zusehen. Startschuss für den Livestream fällt am Samstagabend um 18 Uhr bei Joyn Plus+. Mit den regulären Shows im TV, die die Ereignisse der einzelnen Tage zusammenfassen, beginnt Sat.1 am 20. November um 20.15 Uhr. Zum Auftakt gibt es dabei eine extralange Folge zu sehen, die bis kurz vor Mitternacht angesetzt ist.

Iris Klein und Jürgen Milski nehmen an „Promi Big Brother“ 2023 teil. Foto: Sat.1/ Nadine Rupp

„Promi Big Brother“ schickt Iris und Peter Klein in den Ring

Inzwischen hat Sat.1 auch die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten für die diesjährige „Promi Big Brother“-Staffel enthüllt. Unter anderem setzt der Sender auf einen der zentralen Trash-Konflikte des Jahres: den Rosenkrieg im Hause Klein. Peter Klein, der schon länger als „Big Brother“-Kandidat gesetzt ist, soll seine Frau Iris während des diesjährigen Dschungelcamps in Australien mit der Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen haben, woraufhin sich das Paar trennte. Über Monate hinweg wurde der Streit medial ausgeschlachtet. Jetzt sollen Iris und Peter Klein in der Reality-Show aufeinandertreffen. Der Einzug von Iris, der Mutter von Daniela Katzenberger, ist für Montagabend angekündigt. Zudem kehrt mit Jürgen Milski ein „Big Brother“-Urgestein als Kandidat in die Show zurück.

Peter Klein , Schlagersänger

, Schlagersänger Yeliz Koc , Reality-Star und Influencerin

, Reality-Star und Influencerin Patricia Blanco , Reality-Star

, Reality-Star Dilara Kruse , Spielerfrau

, Spielerfrau Dominik Stuckmann , Bachelor

, Bachelor Matthias Mangiapane , Reality-Star

, Reality-Star Manuela Wisbeck , Schauspielerin

, Schauspielerin Ron Bielecki , Skandal-Streamer

, Skandal-Streamer Paulina Ljubas ,Reality-Starund Influencerin

,Reality-Starund Influencerin Philo , Magier

, Magier Marco Strecker , Wildcard-Gewinner und Content Creator

, Wildcard-Gewinner und Content Creator Iris Klein , Reality-Star

, Reality-Star Jürgen Milski, „Big Brother“-Legende

Quelle: Sat.1

