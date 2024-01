„Rick and Morty“: Staffel 7 ab heute auch auf Deutsch im TV

Warner TV Comedy zeigt die siebte Staffel der Kultserie „Rick and Morty“ jetzt auch in der deutschen Synchronfassung.

Ab dem 15. Januar zeigt Warner TV Comedy die deutsche Fassung der neuen „Rick and Morty“-Staffel immer montags um 22.15 Uhr in Doppelfolgen, wie Warner Bros. Discovery ankündigte. Bislang war die Staffel nur im Originalton mit deutschen Untertiteln zu erleben, neben Warner TV Comedy auch auf der Sky-Streaming-Plattform Wow.

„Rick and Morty“ Staffel 7 klärt offene Fragen

Die Handlung der neuen Folgen fasst Warner Bros. Discovery folgendermaßen zusammen: „Rick und Morty sind zurück und klingen… wie immer! Die Synchronfassung von Staffel sieben steht in den Startlöchern und wer noch nicht gespoilert wurde, fragt sich noch immer: Was ist mit Jerry los? EVIL Summer?! Werden die Geschwister jemals wieder zur Schule gehen?! Vielleicht nicht! Die neuen Folgen liefern die Antworten. Und wahrscheinlich weniger Pisse als die letzte Staffel. Lang leben ‚Rick and Morty‚! 100 Jahre! Oder zumindest bis zur 10. Staffel.“

In der deutschen Fassung werden die beiden Hauptfiguren von Kai Taschner und Tim Schwarzmaier synchronisiert. Ursprünglich feierte die animierte Kultserie 2013 ihre TV-Premiere bei dem Kabelsender Adult Swim. Im Folgejahr kam das populäre Format dann auch nach Deutschland. Den Trailer zur siebten Staffel kann man hier sehen:

