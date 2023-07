„Rote Rosen“: So geht es heute nach der Sommerpause weiter

Anzeige

Während andere Serien noch tief in der Sommerpause verschwunden sind, kehrt die Telenovela „Rote Rosen“ schon mit einer neuen Folge ins TV zurück. Darum geht es in der Auftaktfolge:

Anzeige

Marvin hat sich in Hannes‘ Laube zurückgezogen und will seine Ruhe. Als Ralf mitbekommt, dass ein Dealer in der Gartenlaube gestellt werden soll, kann er gerade noch verhindern, dass Marvin mit Drogen erwischt wird. Marvin ist von Ralfs Verhalten beeindruckt und die beiden versöhnen sich.

Tina sträubt sich gegen die Diagnose Burnout. Doch ihr Umfeld leidet immer stärker unter ihren Stimmungsschwankungen. Bens Vorschlag, eine Auszeit zu nehmen und zu verreisen, kommt bei Tina gut an. Doch ihr Gesundheitszustand wird zunehmend schlechter und sie ist kurz davor, Louis zu vernachlässigen.

„Rote Rosen“ Folge 3790: Gunter will weg

Gunter merkt, dass er bei Sandras Hochzeit nicht dabei sein kann, und beschließt zu verreisen. Doch wohin? Nach und nach wird ihm klar: Er will die mit Dörte geplante Hochzeitsreise nach Andalusien machen, um sich von ihr zu verabschieden. Sandra bestärkt Gunter in seinen Reisplänen.

Simon kann Doris‘ Firmenpolitik nicht nachvollziehen. Doch er sieht auch eine Chance für sein Start-Up und bietet Ceyda eine Stelle an.

Online first: Direkt nach der linearen Ausstrahlung einer Folge der Serie „Rote Rosen“ gibt es die nächste schon online first und danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek

Bildquelle: df-rote-rosen-hardy-krueger1: ARD