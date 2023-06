RTL Passion wird neue Heimat für K-Dramen

Anzeige

RTL Passion hat sich die Rechte an mehreren koreanischen Serien gesichert, die bald ihre Deutschlandpremiere auf dem Sender feiern werden.

RTL Passion gibt ab September als erster TV-Sender in Deutschland den weltweit populären K-Dramen eine Heimat, kündigte RTL Deutschland am Donnerstag an. Immer samstags will der Sender künftig auf koreanische Serien setzen und verkündet zum Auftakt die Deutschlandpremieren von „Doctors – Liebe unter dem Messer“ und „Summer Strike“.

Zwei neue K-Dramen bei RTL Passion

Die 20 Episoden von „Doctors“ werden ab dem 2. September um 20.15 Uhr bei RTL Passion zu sehen sein. Das Liebesdrama erzählt die Geschichte der Außenseiterin Yoo Hye-jung, die sich auf dem Weg zur Ärztin ihren persönlichen Dämonen stellen muss, kann man der Ankündigung entnehmen. Die Serie „Summer Strike“ soll mit ihren zwölf Episoden später im Jahr ausgestrahlt werden. In dem K-Drama zieht sich Lee Yeo-reum aus dem Großstadtleben zurück und bandelt mit dem Bibliothekar Ahn Dae-beom an. Neben der linearen TV-Ausstrahlung sollen die Dramen auch bei RTL+ auf Abruf zur Verfügung stehen.

Quelle: RTL Deutschland

