Sat.1: Kiwi-Show startet noch dieses Jahr – mit Anastacia

Andrea „Kiwi“ Kiewel kehrt zu Sat.1 zurück – und das früher als angekündigt. Noch im Dezember läuft „Kiwis große Partynacht“ mit Gästen wie Anastacia, Alphaville und weiteren Stars.

Seit der Jahrtausendwende moderiert Andrea „Kiwi“ Kiewel den ZDF-Fernsehgarten. Doch 1993 startete sie zunächst beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“. 30 Jahre später kehr Kiwi mit einer eigenen Prime-Time-Show zu Sat.1 zurück. Die erste Sendung von „Kiwis große Partynacht“ läuft am 27. Dezember, 20.15 Uhr – und damit früher als gedacht. Denn die insgesamt vier Folgen waren zunächst für 2024 angekündigt worden. Die Sendung läuft linear bei Sat.1 und bei Joyn im Stream.

Kiwi-Show: Anastacia, Alphaville und Co. bei Sat.1

Bild: Sat.1/Richard Hübner

Bereits angekündigt für die Show waren Anastacia, Peter Maffay, Pur, Culcha Candela, Sasha und Glasperlenspiel. Neu auf der Gästeliste stehen nun auch Alphaville, Vanessa Mai, Vicky Leandros, DJ Ötzi, Santiano, Jupiter Jones, voXXclub, Kerstin Ott und Gregor Meyle.

„Am 8. März 1993 moderierte ich zum ersten Mal das ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‘. Alles, was mich als Kiwi ausmacht, lernte ich da. Seit 2000 bin ich die Fernsehgärtnerin der Nation“, so Kiwi. Und weiter: „Bei meiner Partynacht beides vereinen zu können, ist der beste Beweis dafür, dass Musik und Glück sich vertausendfachen, wenn man sie teilt. Dazu möchte ich die Sat.1-Zuschauer einladen: Zu der besten Partymusik ever, zum Tanzen und Singen und Glücklichsein, zu drei Stunden Kiwi, in denen einfach alles gut ist.“

„Kiwis große Partynacht“ bei Sat.1: So geht es 2024 weiter

Für die nächste Show 2024 sind Gäste wie Christina Stürmer, Oli P., Heinz Rudolf Kunze, Howard Carpendale, Thomas Anders, Malik Harris, Andreas Gabalier und Johnny Logan geladen. Die weiteren Termine von „Kiwis große Partynacht“ stehen aber noch nicht fest.

Und Kiwis Zukunft beim ZDF-Fernsehgarten? Zeitlich kollidieren die Ausgaben der „Partynacht“ bei der Privatfernseh-Konkurrenz nicht mit der ZDF-Sommershow. Und auch der Ticket-Vorverkauf für den Fernsehgarten 2024 ist beim ZDF bereits angekündigt. Es sieht also so aus, als ob Andrea Kiewel nächstes Jahr zweigleisig fahren wird.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.