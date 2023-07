Shark Week 2023: Discovery startet seine Themenwoche

Anzeige

Im Discovery Channel und bei Discovery+ dreht sich in der Shark Week ab Sonntag knapp eine Woche lang alles um das Thema Haie.

Anzeige

Discovery will im Rahmen der Shark Week 2023 über 70 Dokumentationen zeigen. Dabei sollen pro Sendetag zwei deutsche Erstausstrahlungen laufen, kündigte Warner Bros. Discovery am Freitag an. Insgesamt läuft das Programm vom 23. bis 29. Juli. Flankierend zur linearen Ausstrahlung auf dem Discovery Channel soll man zusätzliche Filme und Inhalte im Streaming auf Discovery+ finden können.

Die Sendezeiten der Shark Week 2023 im Überblick

Sonntag, 23. Juli 2022 20:15 Uhr Maverick Makos – Haie unter der Bohrinsel Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Sonntag, 23. Juli 2022 21:00 Uhr Schweine gegen Haie Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Montag, 24. Juli 2022 20:15 Uhr Die Sprache der Weißen Haie Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Montag, 24. Juli 2022 21:00 Uhr Weißer Hai vs. Riesenkalmar Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Dienstag, 25. Juli 2022 20:15 Uhr Der mechanische Hai – Das Update Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Dienstag, 25. Juli 2022 21:00 Uhr Hammerhaie – Geheimnisvolle Giganten Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Mittwoch, 26. Juli 2022 20:15 Uhr Clash of Killers – Begegnung der Giganten Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Mittwoch, 26. Juli 2022 21:00 Uhr Hai-Schutz vor Cape Cod Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Mittwoch, 26. Juli 2022 21:45 Uhr Air Jaws – Top Gun Sharks Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Donnerstag, 27. Juli 2022 20:15 Uhr Haie im Paradies Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Donnerstag, 27. Juli 2022 21:00 Uhr Ein Riesen-Mako vor den Azoren Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung) Freitag, 28. Juli 2022 21.00 Uhr Die Geisterhaie vom Pan Fried Tower Discovery Channel

Discovery+ (nach TV-Ausstrahlung)

Quelle: Warner Bros. Discovery Deutschland