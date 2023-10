Sky startet heute neue Live-Sportsendung rund um Fußball

Anzeige

Heute feiert eine neue Sportsendung bei Sky Premiere: „Triple – der Schüttflix Fussballtalk“ lädt für die erste Sendung Ex Bundesliga-Profispieler Mehmet Scholl ein.

Die neue Sky-Sportsendung „Triple – der Schüttflix Fussballtalk“ wird künftig an jedem Donnerstag in einer laufenden Champions-League-Woche ab 18 Uhr ausgestrahlt. In dieser Saison wird es insgesamt 13 Ausgaben geben. Startschuss ist heute, am 26. Oktober. Moderator Riccardo Basile sowie Roman Weidenfeller und Horst Heldt diskutieren in der neuen Sendung das aktuelle Fußball-Geschehen. In der Regel begrüßen sie pro Folge einen prominenten Gast aus der Fußball-Welt. Das Ganze gibt es live auf Sky Sport News zu sehen sowie im frei empfangbaren Live-Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky-Sport-Youtube-Kanal.

Mehmet Scholl heute in neuer Sportsendung bei Sk

©Sky Deutschland – Alles zur Champions League bei „Triple – der Schüttflix Fussballtalk“ heute mit Mehmet Scholl als Gast

Zum Auftakt am heutigen Donnerstag ist der ehemaligen Nationalspieler und langjährige Bayern-Profi Mehmet Scholl bei „Triple – der Schüttflix Fussballtalk“ zu Gast. Die nächste Ausgabe zur Champions League findet dann wieder live am 9. November um 18 Uhr statt.

Anzeige

Sky Sport News ist als Bestandteil des Entertainment Pakets exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Wahlweise geht das im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem kann der Sportnachrichten-Sender über den Streaming-Service Wow empfangen und abgerufen werden.

Quelle: Sky Deutschland