Sonja Zietlow moderiert: RTL adaptiert Erfolgsshow „Die Verräter“

Mit „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ sichert sich RTL eine neue Erfolgsshow aus den Niederlanden. Sonja Zietlow wird die Krimi-Reality moderieren.

Menschen beim Lügen zusehen – das soll das Konzept der neuen RTL-Show werden. Das Original feierte 2021 Premiere in den Niederlanden, wurde in 25 TV-Märkte lizenziert und soll bereits international ein Millionenpublikum erreicht haben, wie man der Ankündigung des Senders entnehmen kann. Am 20. September soll „Die Verräter“ nun um 20.15 Uhr Deutschlanpdremiere bei RTL feiern. Immer mittwochs soll die Show dann zu sehen sein. Die erste Staffel wird dabei sechs Episoden umfassen.

Das ist das Konzept von „Die Verräter“ mit Sonja Zietlow

In „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ werden laut RTL 16 Prominente in einem Schloss in Frankreich aufeinandertreffen. An einem Runden Tisch werden sich alle Kandidaten mit verbundenen Augen versammeln. Sonja Zietlow soll dann drei Verräter auswählen, deren Identität nur das Publikum kennt. Die drei Verräter sollen dann in jeder Folge einen Mitspieler eliminieren, immer in der Gefahr, selbst enttarnt oder aus der Show verbannt zu werden. Am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die konkreten Kandidaten nennt der Sender bislang noch nicht.

Bei RTL+ soll die Ausstrahlung bereits am 13. September beginnen, kann man weiterhin der Pressemitteilung des Senders entnehmen. Zum Auftakt soll eine Doppelfolge auf Abruf verfügbar sein. Danach erscheint jede Woche eine neue Folge im Stream.

Quelle: RTL

