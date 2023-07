Sport1 bedient sich bei Sky

Anzeige

Neue Moderatorin kommt aus der Nachbarschaft: Nachdem Sky zuletzt einen prominenten Zugang von „ran“ verzeichnen konnte, bedient sich nun Sport1 wiederum beim Pay-TV-Anbieter.

Anzeige

Katharina Kleinfeldt arbeitete bis zuletzt für Sky. © SPORT1

Katharina Kleinfeldt wechselt zu Deutschlands führender Multichannel-Sportplattform. Die 30-Jährige wird künftig eine Vielzahl an Topspielen der 2. Bundesliga am Samstagabend moderieren – neben Katharina Kleinfeldt wird auch weiterhin Ruth Hofmann bei den Zweitliga-Livespielen als Moderatorin im Einsatz sein. Darüber hinaus wird Katharina Kleinfeldt ebenso wie Ruth Hofmann ab der neuen Saison in der Co-Moderationsrolle im „Doppelpass“ an der Seite von Florian König zu sehen sein, wo bislang Jana Wosnitza tätig war, die künftig aber bei RTL im Rahmen der neuen Football-Übertragungen aus der NFL mitwirken wird.

Prominenter Sky-Neuzugang für Sport1

Hinzu kommt für Kleinfeldt die Aufgabe als Co-Moderatorin im „Fantalk“ an der Seite von Thomas Helmer. Eines der großen Sporthighlights des Jahres wartet auf die gebürtige Hessin zudem beim Darts: Vom 15. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024 wird sie die Darts-WM auf Sport1 als Moderatorin begleiten. Ihre Premiere auf SPORT1 feiert Katharina Kleinfeldt am ersten Spieltag der 2. Bundesliga – mit dem Duell Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC am Samstag, 29. Juli, live ab 19.30 Uhr (Anstoß 20.30 Uhr).

Katharina Kleinfeldt: „Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe bei Sport1! Sowohl darauf die 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend zur Prime Time zu präsentieren als auch auf komplett neue Herausforderungen wie zum Beispiel Darts. Da wird der Zuschauer mich nochmal neu kennenlernen. Ich mich übrigens auch. Aber genau die Herausforderung mag ich!“

Katharina Kleinfeldt ist für den „Doppelpass“, die 2. Bundesliga und Darst eingeplant

Die gebürtige Hessin Katharina Kleinfeldt spielte als Teenagerin selbst Fußball. Damit war das Interesse für Sport generell und für den späteren beruflichen Weg früh geweckt. Der erste Moderationsjob folgte bei der Frauenfußball-WM 2015 vor Ort in Kanada. Danach öffnete sich die große Fernseh-Tür beim Bezahlsender Sky.

Kleinfeldt ging ihre ersten Schritte im TV als Volontärin und startete 2017 mit erst 24 Jahren als jüngste Moderatorin bei Sky Sport News durch. Schnell folgten weitere Moderationsjobs, unter anderem in der Handball Bundesliga und später beim legendären Tennisturnier Wimbledon. Seit der Saison 2021/2022 war sie Teil des Moderatorenteams der 2. Bundesliga und der Field-Reporter in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal.

Quelle: Sport1 | Red.: bey

Bildquelle: Katharina_Kleinfeldt_SPORT1-: SPORT1

Sport1_logo: © Sport1