„Tatort“ verliert Publikum: Zuschauerzahlen schwanken enorm

Letztes Jahr schauten jeden neuen „Tatort“-Krimi in der ARD bis zur Sommerpause noch rund 9 Millionen, dieses Jahr waren es weniger.

Die durchschnittliche Zuschauerzahl des ARD-Quotenhits „Tatort“ ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr augenfällig zurückgegangen. Im Schnitt schauten 2023 etwa 8,6 Millionen Menschen die Erstausstrahlungen von Neujahr bis zur Sommerpause, wie die ARD der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit sank die mittlere Reichweite im Vergleich zu 2022 (Neujahr bis zur Sommerpause Ende Juni) um etwa 400 000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einem Marktanteil von rund 28 Prozent im Schnitt für jeden neuen „Tatort“ kann die ARD aber auch 2023 durchaus zufrieden sein. Die „Tatort“-Sommerpause, die am Sonntagabend (18.6.) begann, endet voraussichtlich Ende August. Bis Weihnachten kommt dann noch rund ein Dutzend neuer Folgen.

Schwankende „Tatort“-Zahlen

Die Zuschauerzahl schwankte bei den 22 Fällen bislang dieses Jahr enorm: So sahen den Münster-Krimi am 5. März fast 14 Millionen, den Wiener „Tatort“ am sehr sonnigen Pfingstmontag (29. Mai) jedoch nur etwa 6 Millionen. Insgesamt fünf der bisherigen TV-Krimis landeten unter der 7-Millionen-Grenze. Auch der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause, der Stuttgarter Film „Die Nacht der Kommissare“, war unter diesen Filmen. Es war der 30. Fall des Ermittlerduos Lannert & Bootz (Richy Müller und Felix Klare), das seit März 2008 dabei ist.

Der ARD-„Tatort“ mit rund 20 verschiedenen Teams ist mit Abstand Deutschlands populärste TV-Reihe. Es gibt ihn seit 1970. Seitdem wurden 1241 Filme mit dem Label ausgestrahlt.

