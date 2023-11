Tatort: Wotan Wilke Möhring bekommt prominente Ermittlerin an die Seite gestellt

Anzeige

NDR „Tatort“: Im ersten Fall von Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) ohne seine langjährige Partnerin Julia Grosz (alias Franziska Weisz), stößt Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) aus Göttingen dazu.

Zunächst hieß seitens des NDR zu der Personalie anlässlich des Ausstiegs von Franziska Weisz noch: „In den nächsten beiden Fällen, die demnächst gedreht werden, werde Falke nicht in einem festen Team, sondern alleine ermitteln. Wen Thorsten Falke in kommenden Tatorten an der Seite haben wird, will der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die Wartezeit bis dahin wird nun mit der prominenten Partnerin aus Göttingen überbrückt, die eigentlich regelmäßig an der Seite von Maria Furtwänglers „Tatort“-Figur Charlotte Lindholm ermittelt.

Florence Kasumba ermittelt im „Tatort“ vorerst einmalig an der Seite von Wotan Wilke Möhring

Anais Schmitz (Florence Kasumba) und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermitteln bereits am 4. Dezember wieder zusammen im Göttingen-„Tatort“. © HR/NDR/Frizzi Kurkhaus

Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) muss eine Messerstecherei in Hannover untersuchen, bei der zwei Menschen getötet wurden. Ihm zur Seite steht dabei Hauptkommissarin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba), die für diesen Fall aus Göttingen zur Unterstützung ins Team kommt. Kann Künstliche Intelligenz (KI) Verbrechen aufklären? Bei seinen neuen Ermittlungen wird NDR „Tatort“-Kommissar unmittelbar mit dieser Frage konfrontiert.



Das Erste und die ARD Mediathek zeigen den „Tatort: Die kälteste Maschine“ in der ersten Jahreshälfte 2025. Zuvor gibt es aber noch einen Fall mit Franziska Weisz an der Seite von Wotan Wilke Möhring zu sehen. Der „Tatort: Was bleibt“, der Anfang 2024 im Ersten zu sehen sein soll, erzähle auch wie und warum die Zusammenarbeit von Falke und Grosz endet, hält sich der Norddeutsche Rundfunk hier noch zum Inhalt bedeckt.