Teure Silbereisen-Shows vom MDR nur noch um ein Jahr verlängert

Die „Feste“-Shows mit Florian Silbereisen sind für 2024 nun doch gesichert: Der Rundfunkrat des zuständigen Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) genehmigte am Montag eine Verlängerung des entsprechenden Vertrags um ein Jahr.

Demnach werden im MDR-Auftrag fünf „Feste“ für das Erste und die ARD-Mediathek produziert. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Leipzig mit. Die Entscheidung war wochenlang in der Schwebe gewesen. Nur die erste Live-Show „Schlagerchampions“ am 13. Januar war bereits genehmigt.

Florian-Silbereisen-Fans können jubeln: MDR-Shows gesichert

MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer wurde mit den Worten zitiert: „Die Feste mit Florian Silbereisen sind innovativ und haben es geschafft, zugleich viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen und ihre treuen Fans zu behalten. Die Feste sind dadurch zu einem echten Mehrgenerationenprogramm geworden und Florian Silbereisen zu einem Gastgeber, der mit seinen Shows Brücken zwischen Menschen baut.“

Shows kosten mutmaßlich Millionen

Man werde übrigens alle fünf Shows nachträglich auch im Dritten Programm des Mitteldeutschen Rundfunks ausstrahlen. Zu der Showreihe „Feste“ im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste zählen mehrere Silbereisen-Musiksendungen, zum Beispiel das jüngst ausgestrahlte „Adventsfest der 100.000 Lichter“. In den Shows in denen viele Schlagerstars auftreten, kosten mutmaßlich Millionen. Silbereisen zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft. Der MDR hat unter den ARD-Anstalten die Federführung für diesen Unterhaltungsbereich.