TV-Saisonausblick: Das plant Kabel Eins

Kabel Eins hat im Sommer und Herbst mehrere neue Shows in petto sowie das Comeback von einem absoluten Publikumsliebling:

Spaß und gute Laune sind zurück auf Deutschlands Straßen. Es wird geraten und gelacht. Das „Quiz Taxi“ rollt wieder durch die Republik. Kabel Eins startet die Neuauflage des legendären TV-Klassikers im Herbst. Ahnungslose Fahrgäste steigen bei „Fahrer“ Thomas Hackenberg ein – und sind auf einmal Kandidaten in einer Fernsehshow. „Mit dem ‚Quiz Taxi‘ bringen wir die beliebte TV-Marke zurück auf die Bildschirme und bauen unser Eigenproduktions-Portfolio weiter aus“, erklärt Senderchef Marc Rasmus. „Neben der Fortsetzung von Erfolgsformaten wie ‚Roadtrip Amerika‘ starten wir auch wieder frisches Factual Entertainment am Vorabend und in der Prime Time. Kabel Eins steht mit seinen Kultfilm-Klassikern sowie dem breitesten und relevantesten eigenproduzierten Programm aller Zeiten auf zwei sehr stabilen Säulen.“

„Quiz Taxi“-Comeback im Herbst

In der zweiten Staffel von „Roadtrip Amerika“ gehen die SpitzenköcheFrank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs noch mal auf große Reise quer durch die Vereinigten Staaten. Neben weiteren Erfolgsformaten wie „Unsere Bundeswehr“ und „Yes we camp!“ gehen auch beliebte Klassiker wie „Achtung Abzocke“ oder die „Trucker Babes“ in neue Staffeln. Die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann nehmen die Zuschauer wieder mit nach Hawaii – in einer frischen Staffel von „Willkommen bei den Reimanns„.

Auch am Sonntagvorabend setzt Kabel Eins seine Programmoffensive mit frischen Eigenproduktionen fort. Auf die zweite Staffel von „Die Schrebergärtner“ folgen im Herbst die beiden Neustarts „Zwischen Meer und Maloche“ und „Nur Bares ist Wahres – Die Welt der Pfandleiher“.

Ein neues Projekt starten auch Frank Rosin und Alexander Kumptner. Sie suchen für ein leerstehendes Restaurant einen neuen Betreiber – unabhängig voneinander. Jeder muss einen passenden Kandidaten finden und mit ihm zusammen das perfekte Konzept entwickeln. Der Pächter entscheidet dann, wer den Betrieb übernehmen und das Lokal eröffnen darf. In „Rosin vs. Kumptner – Das Duell“ sind die beiden Spitzenköchezwar Gegner – in der Sache aber vereint. Sie wollen gegen das Gastro-Sterben kämpfen und die eine oder andere Traditionsgaststätte retten.

Die Highlights der kommenden TV-Saison bei Kabel Eins:

ab 18. Juni: „Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen“ / „Yes we camp!“

ab 31. August: „Die Lieblingsmarken der Deutschen“ Staffel 2

ab 17. September: „Zwischen Meer und Maloche“

ab 15. Oktober: „Nur Bares ist Wahres – Die Welt der Pfandleiher“

Herbst 2023: „Quiz Taxi“

Herbst 2023: „Rosin vs. Kumptner – Das Duell“

Herbst 2023: „Unsere Bundeswehr“ Staffel 2

Anfang 2024: „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ Staffel 2

Quelle: Kabel Eins | Red.: bey

Bildquelle: df-rosin-vs-kumptner: Kabel Eins

df-quiz-taxi: Kabel Eins