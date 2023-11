U17-WM Deutschland – USA: Achtelfinale heute morgen live im TV und Stream

Deutschland hat bei der U17-WM 2023 das Achtelfinale gegen die USA in beachtlicher Manier erreicht. Mit drei klaren Siegen spazierte die Elf von Trainer Christian Wück durch die Gruppenphase. Heute morgen geht es ums Weiterkommen in die Runde der letzten Acht.

Die Sky-Übertragung beginnt ab 9 Uhr. Der Anstoß erfolgt eine halbe Stunde später. Im Pay-TV kann man das Spiel bei Sky Sport News verfolgen, sowie auch in der Sky Sport App und im kostenlosen Livestream auf der Homepage. Darüber hinaus bietet auch Fifa+ einen Gratis-Livestream an. Dort gibt es auch die anderen Partien des Turniers kostenlos zu sehen, die Sky in Zusammenfassungen ebenfalls zeigt.

Nicht nur Deutschland-Spiele frei empfangbar: Auf Fifa+ sind alle Spiele der U17-WM kostenlos zu sehen. © Hisense/ FIFA

Deutschland bei U17-WM in starker Form – auch in der K.O.-Phase?

Bei einem Weiterkommen im Achtelfinale gegen die USA werden auch alle weiteren Spiele der deutschen Mannschaft um Kapitän Noah Darvich vom FC Barcelona live im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App und auf Sky Sport News übertragen.