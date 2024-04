„Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger heute im TV

Moderatorin Barbara Schöneberger begrüßt heute Abend bei „Verstehen Sie Spaß“ u. a. Sylvie Meis und Friedrich von Thun. Der „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter war für die versteckte Kamera im Einsatz.

Die „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin Barbara Schöneberger wäre eigenen Worten zufolge manchmal gerne ordentlicher. „Ich müsste mal dazu wieder zurückkehren, Dinge etwas ordentlicher zu erledigen. Wenn ich koche, backe oder meinen Koffer packe, bin ich einfach wirklich chaotisch“, sagte die 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Das genaue Gegenteil ist Komiker Phil Laude in seiner Serien-Rolle als deutscher Lehrer Frank Stimpel, der für die neue Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ den Lockvogel gespielt hat.

Für die vom SWR in Berlin aufgezeichnete Fernsehshow ist Laude am heutigen Samstagabend um 20.15 Uhr im Ersten als pedantischer deutscher Tourist in einem Skigebiet unterwegs. Dort bringt er – in gelber Warnweste und mit besserwisserischen Kommentaren auf der Piste – österreichische Snowboardlehrer zur Verzweiflung. Der 33-Jährige macht sich in seiner ARD-Serie „Almania“ in seiner Rolle als regelliebender Lehrer über den typischen deutschen Spießer lustig.

Friedrich von Thun und Sylvie Meis zu Gast bei „Verstehen Sie Spaß?“

Über den Clip bei „Verstehen Sie Spaß?“ sagte Schöneberger: „Der Film ist sehr, sehr lustig. Man kann ihn körperlich fast nicht aushalten, weil es so schlimm war.“ Sie selbst sei ein pünktlicher Mensch. „Ich habe noch nie in meinem Leben irgendetwas verpasst oder auch noch nie einen Zug oder einen Flug verpasst“, sagte die Entertainerin auf die Frage, welche klischeehaften deutschen Eigenschaften sie an sich hat.

Neben Laude sind bei „Verstehen Sie Spaß?“ unter anderem die beiden Schauspieler Max und Friedrich von Thun, „Bares für Rares“-Händler Walter „Waldi“ Lehnertz sowie die Moderatorinnen Judith Rakers und Sylvie Meis. Letztere wurde von der versteckten Kamera in einem Hamburger Hotel in die Irre geführt. Bei einem Foto-Shooting macht ein männliches Model ein Selfie mit der 46-Jährigen und verschwindet. Später landet das Foto als angeblicher Beweis für einen neuen Lover auf dem Instagram-Account der Niederländerin.

Die versteckte Kamera hat auch bei anderen Promis zugeschlagen. Der österreichische Schauspieler Friedrich von Thun („Die Verbrechen des Professor Capellari“) nimmt seinen Sohn Max in einem Münchner Jazz-Club auf die Schippe. Dort wird Max von Thun mit einer musikalischen Jugendsünde – einem selbst komponierten Ballermann-Song – konfrontiert. Horst Lichter, Moderator der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“, bringt Händler Lehnertz bei der Aufzeichnung seines Podcasts „80 € – Der Waldi Talk“ aus dem Konzept. Lichter selbst wird bei der „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe am Samstag zugeschaltet.