Wagner-Festspiele im TV: Heute Parsifal und „Wangerdämmerung“

Mit der „Parsifal“-Inszenierung aus Bayreuth und dem ersten Teil der Wagner-Dokumentation „Wagnerdämmerung“ gibt es heute bei 3sat eine Hochdosis Festspielsommer im TV.

Das Bühnenweihfestspiel „Parsifal“, das 3sat am Samstag, 29. Juli 2023, 20.15 Uhr, im Rahmen des „3satFestspielsommers“ in Erstausstrahlung zeigt (260′), ist Richard Wagners letztes großes Werk. Auch mehr als hundert Jahre nach seiner Uraufführung besitzt es den Charakter des Besonderen. In diesem Jahr wird die Premiere des „Parsifal“ bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth mit großer Spannung erwartet. Denn einmal mehr versuchen die Festspiele, altgewohnte Grenzen zu überschreiten und neue Wege zu gehen.

Katarina Schicklings zweiteilige Dokumentation „Wagnerdämmerung“, die am Samstag, 29. Juli 2023, 19.20 Uhr (Teil 1), und am Samstag, 5. August 2023, 19.20 Uhr (Teil 2), als Erstausstrahlung in 3sat zu sehen ist, schaut hinter die Kulissen des Traditionsunternehmens. Als Intendantin konnte Katharina Wagner Jay Scheib mit seiner neuen Regieform verpflichten, doch der Verwaltungsrat hat die Finanzierung der gewünschten Anzahl an AR-Brillen nicht bewilligt. Wer also darf bestimmen, welche Regie-Ideen umgesetzt werden? 2025 läuft Katharina Wagners Vertrag aus. Geht ihre Zeit als Leiterin der Bayreuther Festspiele bald zu Ende? 2026 werden die Festspiele 150 Jahre alt. Ohne die Wagners an der Spitze? Das Ende einer Ära?