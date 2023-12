Weihnachts-Impro-Comedy mit Charly Hübner und Andrea Swatzki

In vier Episoden geben sich deutsche Stars wie Charly Hübner und Andrea Sawatzki die Klinke in die Hand für die Impro-Comedy „Das Fest der Liebe“. Heute wird die erste Folge ausgestrahlt.

Kein Drehbuch! Alles improvisiert! Der Schauspieler, Regisseur und Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte („Klassentreffen“) knüpft mit dem neuen TV-Vierteiler „Das Fest der Liebe“ an die 2022er Miniserie „Das Begräbnis“ an. Beide Produktionen haben nicht nur das Improvisationskonzept gemeinsam, sondern handeln auch von der selben Familie: Den Meurers. Ursprünglich sollte „Das Fest der Liebe“ auch einmal „Weihnachten bei den Meurers“ heißen. Damals in das „Das Begräbnis“ sorgte noch die Beerdigung des Familienpatriarchen für Chaos in der Sippe. In das „Das Fest der Liebe“ ist es nun der Weihnachtstrubel, der alles durcheinander bringt.

Impro-Comedy mit vielen deutschen Stars

©ARD Degeto / Max Lais – Von links nach rechts: Sebastian Schultz, Jan Georg Schütte, Lena Klenke, Claudia Michelsen, Andrea Sawatzki, Nicole Heesters, Oliver Wnuk, Wolf-Dietrich Sprenger, Charly Hübner, Devid Striesow und Luise von Finckh

Die ARD zeigt heute ab 17.15 Uhr alle vier Episoden von „Das Fest der Liebe“ am Stück. Namhafte deutsche Stars haben dafür vor der Kamera alles von Grund auf improvisiert, ohne ausformuliertes Drehbuch. Mit dabei sind zum Beispiel Charly Hübner („Magical Mystery“), Claudia Michelsen („Die Päpstin“), Devid Striesow („Im Westen nichts Neues“), Nicole Heesters (Tatort-Kommissarin Marianne Buchmüller), Andrea Sawatzki („Das Experiment“), aber auch Regisseuer Jan Georg Schütte selbst und noch viele mehr.

In „Das Fest der Liebe“ trifft die ostdeutsche, verarmte Familie Meurer zum Weihnachtsfest auf die schwerreichen Streubles, ihre Schwiegerfamilie aus dem Westen. Konflikte sind also vorprogrammiert und die Enthüllung eines großen Familiengeheimnisses sorgt schließlich für noch mehr Eskalation. All vier Episoden sind bereist vollständig in der ARD-Mediathek verfügbar.