ZDF feiert dieses Wochenende 40 Jahre „Löwenzahn“

Zum Jubiläum zeigt das ZDF vier Premieren, acht „Löwenzahn Classics“-Folgen mit Peter Lustig, eine gemeinsame Folge von Lustig mit seinem Nachfolger Fritz Fuchs sowie eine neue Folge zum Abschied von Helmut Krauss alias Nachbar Paschulke.

Seit 1980 werden ganze Generationen in Deutschland mit „Löwenzahn“ groß. Die damals erste Natur- und Umweltsendung für Kinder kombiniert nicht nur laut ZDF-Intendant Thomas Bellut bis heute spannende Geschichten mit nachhaltiger Wissensvermittlung.

25 Jahre lang entdeckt Peter Lustig in 200 Folgen mit steter Neugierde für die Kinder die Welt. Am Ende jeder Folge fordert er seine Zuschauer auf, abzuschalten und selbst die Welt zu erkunden. 2006 zieht Fritz Fuchs (Guido Hammesfahr) in den Bauwagen ein und setzt die Tradition seines Vorbesitzers fort.

Heute blickt das Zweite auf insgesamt 406 Folgen „Löwenzahn“, einen Kinofilm sowie zwei produzierte Spielfilmfassungen zurück. Alle Folgen und mehr Infos zur Sendung gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App, unter anderem mit ein „Löwenzahn“ Geocaching-Angebot, einer modernen Schatzsuche mittels GPS für die gesamte Familie in Zusammenarbeit mit 36 Natur- und Nationalparken in Deutschland und Österreich.

Das Jubiläums-Wochenende im Überblick

Samstag, 16. Mai

8.20 Uhr im ZDF und ab 14. Mai in der ZDF-Mediathek

Löwenzahn: Safari – Ab in die Wildnis

Erstausstrahlung

8.55 Uhr im ZDF

Löwenzahn: Elefanten – Der falsche Wilderer

Erstausstrahlung

9.25 Uhr im ZDF

Löwenzahn: Raubkatzen – Nachts in der Savanne

Erstausstrahlung

9.55 Uhr im ZDF

Löwenzahn: Krokodile – Rettung am Wasserloch

Erstausstrahlung

13.30 Uhr bei KiKA

Löwenzahn – Das Kinoabenteuer

Ab 18.40 Uhr bei KiKA und ab 14. Mai in der ZDF-Mediathek

Neun neue Folgen „Löwenzähnchen“

Erstausstrahlung

Sonntag, 17. Mai

Die Löwenzahn Classics ab 4.05 Uhr im ZDF und ab 4.April in der ZDF-Mediathek

Löwenzahn Classics: Peter sucht das Wattenmeer

Löwenzahn Classics: Der Unkrautgärtner

Löwenzahn Classics: Peter tanzt auf dem Vulkan

Löwenzahn Classics: Peters Reise in die Steinzeit

Löwenzahn Classics: Peter klettert in den Bergen

Löwenzahn Classics: Ein neues Zuhause

Löwenzahn Classics: Eine dolle Knolle

Löwenzahn Classics: Peter dreht sein Haus

7.25 Uhr im ZDF

Löwenzahn: Verblüffende Entdeckung in Bärstadt

Die erste Folge mit Fritz Fuchs

8.10 Uhr im ZDF

Löwenzahn: Lebenswandel – Zeitreise in Bärstadt

Fritz Fuchs trifft auf Peter Lustig

8.35 Uhr im ZDF, 11.05 Uhr bei KiKA, und ab 14. Mai in der ZDF-Mediathek

Löwenzahn: Endlos haltbar – Wenn aus Nachbarn Freunde werden (Premiere)

Abschied von Nachbar Paschulke

13 Uhr bei KiKA und ab 15. Mai in der ZDF-Mediathek

Löwenzahn – Abenteuer in Südafrika

Spielfilm à 86 Minuten, Erstausstrahlung

18.40 Uhr bei KiKA und ab 14. Mai in der ZDF-Mediathek

Löwenzähnchen – Keks und die grauen Riesen

Erstausstrahlung