ZDF sichert sich BBC-Format „Race Across the World“

Eine unvergessliche Abenteuerreise – gegeneinander und gegen die Zeit: In „Race Across the World“ (Originalname, für Deutschland noch nur Arbeitstitel) entdecken fünf Kandidatenpaare unterschiedliche Landschaften, Kulturen, historische Stätten und Sehenswürdigkeiten.

Das außergewöhnliche Factual-Entertainment-Format ist als sechsteilige Reihe für das Frühjahr 2025 im ZDF geplant, derzeit laufen die Planungen für das Casting und die Dreharbeiten im Herbst.

„Race across the World“ startet erst 2025 in Deutschland

Mit einem geringen Reisebudget muss jedes Team ohne moderne Hilfsmittel wie Internet, Handy und Flugzeug einen schnellen und kostengünstigen Weg durch Länder und Klimazonen finden. Sei es zu Fuß, mit dem Boot, dem Fahrrad oder auf einem Kamel, das Team, das als erstes den Zielort erreicht, gewinnt das Preisgeld. Auf ihrer abenteuerlichen Reise durch einige der schönsten Landschaften der Welt müssen die Teams über kulturelle Grenzen hinweg Bande knüpfen und sich auf die Hilfsbereitschaft von Einheimischen verlassen, um die besten Chancen auf den Sieg zu haben. Geht ihnen das Geld aus, müssen sie arbeiten, um ihre Reisekasse wieder aufzufüllen. Die Kandidatenpaare entdecken dabei die imponierenden Kulturen der unterschiedlichen Regionen, erfahren wie der Klimawandel das alltägliche Leben beeinflusst, durchqueren beeindruckende Landschaften und lernen mehr über die faszinierende Weltgeschichte.

Das Original „Race around the World“ läuft bei der BBC, Ableger in Dänemark und den Niederlanden. © BBC

Das BBC-Format haben schon andere Länder vor dem ZDF für sich entdeckt

Produziert wird die Show von Tower (Produzentin: Kirstin Benthaus-Gebauer). Die Originalversion stammt von Studio Lambert aus Großbritannien und lief in bisher drei Staffeln mit großer Aufmerksamkeit in der BBC. Ebenso existiert bereits eine erfolgreiche Version in Dänemark und den Niederlanden. International vertrieben wird das Format von All3Media International. Die Redaktion im ZDF haben Thorsten Haas, Damaris Sánchez-Parellada und Daniel Nemetschek.