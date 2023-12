ZDF-Sportchef Yorck Polus feiert Comeback als Moderator

ZDF-Sportchef Yorck Polus kehrt bei den Live-Übertragungen der Handball-Europameisterschaft vor die Kamera zurück.

Der 53 Jahre alte Journalist arbeitet bei dem Heim-Turnier im kommenden Jahr wieder als Moderator. Polus war viele Jahre im Handball-Einsatz für den öffentlich-rechtlichen Sender, hatte jedoch wegen seines neuen Jobs zuletzt auf Moderationen verzichtet.

Polus hatte am 1. Januar als Nachfolger von Thomas Fuhrmann die Leitung der ZDF-Hauptredaktion Sport übernommen. Einen Einsatz bei der Handball-WM hatte er nach 22 Jahren im Reporter-Einsatz abgesagt, „weil mir das zu viel wird“, wie er damals erklärte. Bei der WM in Polen und in Schweden moderierte erstmals Katrin Müller-Hohenstein.

Handball-EM 2024 bei ARD, ZDF und Dyn

Das Zweite und das Erste übertragen alle Spiele der deutschen Mannschaft in den Hauptprogrammen sowie weitere Partien in Livestreams in ihren Mediatheken. Alle Partien der Handball-EM im kommenden Jahr zeigt der kostenpflichtige Internet-Sender Dyn, davon mindestens 31 Begegnungen exklusiv, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Das Gemeinschaftsunternehmen des ehemaligen DFL-Managers Christian Seifert und des Medienunternehmens Axel Springer SE hat dafür nach eigenen Angaben einen Sublizenzvertrag mit der SportA geschlossen, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF.

