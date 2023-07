Zum Tod von Jane Birkin: Arte ändert Programm

Anzeige

Mit sanften Rehaugen, ihrem unverwechselbaren britischen Akzent und einem Weidenkorb als treuem Wegbegleiter eroberte Jane Birkin Ende der 1960er Jahre die Herzen der Franzosen. Vor drei Tagen verstarb sie.

An der Seite des großen Serge Gainsbourg wurde sie zum gefeierten Star, konnte sich später aber auch ohne ihren Mentor als Schauspielerin und Sängerin durchsetzen. Vor allem aber machte ihre zugängliche, offene Art sie zu einer ganz eigenen Art von Ikone – von der die Menschen bis heute schwärmen.

Jane Birkin ist am Sonntag mit 76 Jahren in Paris verstorben. Aus diesem Anlass ändert ARTE sein Programm und widmet dem Star eine Hommage mit der Doku „Jane Birkin – Muse, Sexsymbol, Ikone“, dem Spielfilm „Der lange Blonde mit den roten Haaren“ und dem Konzert „Jane Birkin – Konzert in Paris 1991“.

Jane Birkin – Muse, Sexsymbol, Ikone (Freitag, 21. Juli, ab 21.45 Uhr sowie online bis 14. September)

Dokumentation von Clélia Cohen aus dem Jahr 2019: Der Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin gelang es, sich nach zahlreichen kommerziellen Komödienerfolgen in den 1980er Jahren als Charakterdarstellerin neu zu erfinden. Seither drehte sie mit bedeutenden französischen Filmemachern wie Varda, Rivette, Doillon und Tavernier gedreht. Die Zeiten als britische Ulknudel waren endlich Vergangenheit, Birkin entfaltete in ihren späteren Filmen eine zutiefst berührende Melancholie, die bis zu ihrem Tod am vergangenen Wochenende – und darüber hinaus – zu berühren vermochte.

Der lange Blonde mit den roten Haaren (Freitag, 21. Juli, 22.40 Uhr sowie online bis 18. Oktober)

Pierre Durois ist Mathematiklehrer an einem Mädchengymnasium in Aix-en-Provence. Auf den ersten Blick scheint er ein gewöhnlicher Typ zu sein. Wäre da nicht seine Tollpatschigkeit, die ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringt. So auch dieses Mal: Ein Missgeschick jagt das nächste, und Durois findet sich plötzlich in den Schlagzeilen – als neuer Liebhaber der Schauspielerin Jackie Logan. Vor allem Durois‘ Vater, der amtierende Bürgermeister Hubert Durois, und auch seine Kollegin und tatsächliche Geliebte Danielle sind von diesem Missverständnis alles andere als begeistert …

Jane Birkin – Konzert in Paris 1991 (Freitag, 21. Juli, 00.15 Uhr sowie online bis 18. Oktober)

Arte Concert bietet die Möglichkeit, Jane Birkins bewegendes Konzert in Erinnerung an Serge Gainsbourg wiederzuentdecken. Im März 1991 verstarb der französische Singer-Songwriter und wenige Monate später gab Jane Birkin, Gainsbourgs langjährige Lebenspartnerin und Muse, ein Hommage-Konzert im Casino de Paris.

