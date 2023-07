Vom Videospiel zum analogen Spielhighlight

Anzeige

Seit dem Aufkommen des Internets verschiebt sich die Entertainmentbranche stetig weiter in den Onlinebereich. Während sich viele Deutsche nach wie vor an Theaterbesuchen, Nachmittagen in Museen und Konzertnächten erfreuen, verbringt die Mehrheit einen Großteil ihrer Freizeit online. Streamingdienste boomen, Online-Gaming ist einer der umsatzstärksten Märkte im Entertainmentsektor und selbst Dating und Weiterbildungen finden längst online statt. Allerdings gibt es auch gegenläufige Phänomene. Immer mehr erfolgreiche Videospiele werden auch auf dem analogen Spielemarkt zu großen Kassenschlagern.

Von Offline zu Online

In fast allen Branchen und Alltagsbereichen werden analoge Tätigkeiten von der Online-Welt abgelöst. Kaum jemand schreibt noch Briefe, wir versenden E-Mails. Persönliche Businessmeetings weichen Online-Konferenzen und auch Konzerte und Sportveranstaltungen können mittlerweile problemlos live und online gestreamt werden.

Und spätestens seit Einführung der ersten Spielkonsolen und Gaming-PCs hat auch die Spielindustrie den Wandel vom analogen Spielen zum Online Gaming gestartet. Mittlerweile strömen jeden Tag eine Vielzahl neuer Games den Markt. Neben großen weltweiten Gaminghits gibt es eine Vielzahl an Nischenprodukten oder unkomplizierten Handygames für zwischendurch. Das Angebot ist riesig und immer noch scheint das Potenzial auf dem Markt nicht ausgeschöpft zu sein.

Und auch bei den Echtgeldspielen wird online immer relevanter. Während noch bis vor wenigen Jahren eine Vielzahl der Spielothekenbesucher stationäre Spielhallen bevorzugte, sind heute immer mehr Menschen am Online Gaming interessiert. Spielautomaten Löwen Play und andere bieten eine weit größere Auswahl an verfügbaren Games, als die stationären Alternativen. Das ist, genauso wie am gesamten Videospielmarkt, einer der stärksten Treiber für die wachsende Digitalisierung.

Vom Videospiel zum Brettspiel

Wenige hätten nach der weitestgehenden Verdrängung von klassischen Brettspielen am Markt, gedacht, dass die digitalen Games der analogen Branche einen regelrechten Boost verpassen könnten. Doch genau das passiert in einzelnen Fällen, in denen aus bekannten Videospielen beliebte Brettspiele entstehen und nachhaltige Erfolge feiern.

So kommen wieder immer mehr Menschen zu einem entspannten Brettspiel-Event mit Freunden zusammen. Der Fernseher hat Pause und es wird Platz für die neuen, innovativen Brettspiele mit Videospielvorlage gemacht. Denn die Welt der Spiele hat viel mehr zu bieten als die Klassiker Monopoly oder Activity. Besonders die neuen Spiele überzeugen mit komplexer Spielmechanik, die für stundenlange Spannung sorgt. Dazu zählen besonders die Videospielumsetzungen unter den analogen Spielhits.

World of Warcraft: Das Brettspiel

Im Jahr 2005, bereits ein Jahr nach dem Release des Computerspielklassikers, erschien das Brettspiel zum Game. Inzwischen ist das analoge Pendant zum Videospiel nur noch schwer zu bekommen, es zählt aber immer noch zu den bekanntesten Umsetzungen mit Videospielvorlage.

Bis zu sechs Spieler bereisen die Welt von Azeroth und erledigen verschiedene Aufgaben für die Allianz und Horde. Um das Spiel für sich zu entscheiden, müssen die drei Obermotze Nefarian, Lord Kazzak oder Kel Thuzad geschlagen werden. 30 Runden lang duellieren die Spieler sich untereinander. Wie auch im Videospiel steigen die Teilnehmer mit jedem Sieg im Level immer höher und gewinnen an Kraft. Mit einer Spieldauer von zwei bis vier Stunden wird das Brettspiel zum abendfüllenden Entertainmentprogramm.

Das Spiel wurde aufgrund seiner spannenden Umsetzung und den guten Verkaufszahlen sogar dreimal für drei Auszeichnen nominiert, wobei es eine davon sogar gewinnen konnte.

XCOM: Das Brettspiel

Die Gamer mit Hang zu Strategiespielen kennen die beliebte XCOM-Reihe bereits gut, denn das PC-Spiel gehört zu den beliebtesten im Genre der Strategiespiele. Und auch in der analogen Umsetzung steht alles im Zeichen der Taktik. Bis zu vier Spieler treten in einem zweistündigen Kampf gegeneinander an.

Wie in der digitalen Vorlage müssen die Spielenden in den auszutragenden Schlachten, einer Invasion bösartiger Aliens Einhalt gebieten, um die Menschheit zu retten. Dabei steht die Erforschung neuer Technologien und Abwehrsysteme im Vordergrund. Ob sie es schaffen oder nicht, entscheidet über Sieg oder Niederlage.

Spannend ist bei dem beliebten Spieltitel, dass er in Kombination mit einer kostenlosen App gespielt werden kann. Sie verleiht dem Spiel zusätzliche Würze und erhöht das Spielvergnügen und die Vielseitigkeit. Damit wird XCOM: Das Brettspiel zum mitreißenden Kooperations-Spiel, das nicht nur bei Taktik-Begeisterten gut ankommt.

The Witcher: Abenteuerspiel

Wer auch bei analogen Spielen gerne in fremde Rollen schlüpft, freut sich über das Spielhighlight The Witcher. Hier dreht sich alles um den Hexer Geralt von Riva. Zwischen zwei und vier Spielern spielen gemeinsam an der rund zweistündigen Partie. Auf einem außergewöhnlich designtem Spielbrett, das eine dunkle Fantasy Atmosphäre entstehen lässt und abenteuerlichen Missionen werden Geheimnisse gelüftet und Rätsel gelöst.

Jeder Spieler wird zum Held und wartet mit individuellem Können auf, mit dem das Spiel die besondere Abwechslung erhält. Mit jedem Spiel entstehen einzigartige und fantastische Abenteuer. Nicht nur für Fans der legendären Videospiele wurde das Brettspiel zum Must-have, auch ohne das Vorwissen, um das Videospiel bereitet The Witcher große Freude.

Auch aufgrund der steigenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen wünschen sich viele Menschen wieder mehr Zeitvertreib ohne digitale Devices. Das könnte ein guter Grund dafür sein, warum die beliebten Videospiele auch als analoge Spieloptionen so gut funktionieren. Denn aufgrund der hohen Nachfrage werden immer mehr neue Brettspiele mit Videospielvorlage produziert.

