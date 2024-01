Micky Maus: Horror-Trailer veröffentlicht nach Copyright-Ende

Ein neuer Film-Trailer zeigt Micky Maus, wie Zuschauer ihn noch nie gesehen haben: Nach Ablauf des Copyrights ist ein Horror-Film mit der Comic-Ikone angekündigt.

Eine frühe Version der wohl berühmtesten Zeichentrickfigur der Welt hat zum Jahreswechsel ihr Copyright verloren – nun geistern erste Micky-Maus-Adaptionen durchs Netz. Allen voran ein Trailer zu einem Horror-Film, bei dem die Comic-Ikone aus dem Disney-Imperium im Zentrum steht. In dem Ausschnitt aus dem Trash-Horror-Film „Mickey’s Mouse Trap“ treibt ein Bösewicht mit Micky-Maus-Maske sein Unwesen.

Micky in der Mausefalle: Bei „Mickey’s Mouse Trap“ handelt es sich um einen Maskenmörder-Horror-Film

Zum Jahreswechsel hat eine frühe Version von Micky Maus standardmäßig 95 Jahre nach der Veröffentlichung ihr Urheberrecht verloren. Die Version der Micky Maus aus dem Kurzfilm „Steamboat Willie“ von 1928 gehört nun der Öffentlichkeit. Modernere Versionen von Micky sind weiterhin geschützt.

Zum geplanten Horror-Micky-Film sagte der Autor und Produzent des Films Simon Phillips der BBC: „Die Leute sollten den Film nicht zu ernst nehmen, wir haben einen läppischen Spaßfilm gemacht.“ Wenn man Micky in einen Familienfilm stecke, betrete man kein Neuland.

Die BBC berichtete weiter, dass die 1928er-Micky-Maus auch in einem neuen Videospiel vorkomme. Es handle sich um ein Survival-Horrorspiel.

Ursprünglich hätte Micky Maus schon viel früher gemeinfrei werden sollen. Die Fristen für das Auslaufen der Schutzbestimmungen sind in den USA in der Vergangenheit aber schon mehrmals gesetzlich verlängert worden.

Disney kann nichts machen – auch „Winnie Puuh“ schon als Horrorfilm erschienen

„Wir werden natürlich weiterhin unsere Rechte an den moderneren Versionen von Micky Maus und anderen Werken, die weiterhin dem Urheberrecht unterliegen, schützen“, zitierte die BBC den Konzern.

Unlängst ist auch das Urheberrecht an der Disney-Comic-Figur Winnie Puuh abgelaufen. Vergangenes Jahr erschien dann der Horrorfilm „Winnie the Pooh: Blood and Honey“.

