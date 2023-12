„The First Slam Dunk“: Verfilmung des Manga-Klassikers startet in Deutschland

„The First Slam Dunk“ entführt das Publikum in die Welt des High-School-Basketballs. Die Manga-Vorlage wurde millionenfach verkauft.

Von 1990 bis 1996 landete Inoue Takehiko mit seiner „Slam Dunk“ Reihe einen großen literarischen Erfolg. Die Manga-Reihe, ursprünglich im „Weekly Shonen Jump“ veröffentlicht, scharte eine beachtliche Fangemeinde um sich und soll daneben maßgeblichen Einfluss darauf gehabt haben, dass viele Jungen und Mädchen mit dem Basketballspielen anfingen, wie Plaion Pictures betont. Weltweit soll „Slam Dunk“ mehr als 170 Millionen Mal verkauft worden sein.

„The First Slam Dunk“ kommt in die deutschen Kinos

26 Jahre nach Ende der Reihe kehrt der rund zweistündige Anime „The First Slam Dunk“ nun in die Welt der heranwachsenden Basketball-Spieler zurück und holt den Stoff zum ersten Mal auf die große Leinwand. Entwickelt, geschrieben und inszeniert wurde der japanische Kinofilm dabei von Inoue Takehiko persönlich. In der Vergangenheit wurde die Manga-Reihe bereits unter anderem als TV-Serie und in Videospielen adaptiert.

Am 5. Dezember 2023 bringt Plaion Pictures die neue Adaption des Manga-Erfolgs unter dem Label KSM Anime in die deutschen Kinos. Den Vertrieb übernimmt Central Film. Seine Weltpremiere feierte der Film bereits vergangenes Jahr. In deutschen Kinos kann man zum Start – je nach Standort und Termin – zwischen der deutschen und der japanischen Originalfassung mit Untertiteln wählen.

Darum geht es im Film

Die Handlung von „The First Slam Dunk“ beschreibt der Verleih folgendermaßen: Ryota Miyagi, „Speedster“ und Point Guard der Shohoku Oberschule, spielt immer mit Köpfchen und ist blitzschnell, indem er um seine Gegner dribbelt und dabei Gelassenheit vortäuscht. Geboren und aufgewachsen in Okinawa, hat Ryota einen drei Jahre älteren Bruder. Ryota wurde förmlich süchtig nach Basketball und folgte dabei in die Fußstapfen seines älteren Bruders, der schon in jungen Jahren ein berühmter, lokaler Spieler war. In seinem zweiten Jahr an der Oberschule spielt Ryota zusammen mit Sakuragi, Rukawa, Akagi und Mitsui in der Basketballmannschaft der Shohoku Oberschule und nimmt an der nationalen Meisterschaft zwischen den Schulen teil. Und nun stehen sie kurz davor, den amtierenden Meister, die Sannoh Kogyo High School, herauszufordern.

Weitere Hintergründe zum Film sowie einen Kinofinder findet man auf der offiziellen Website. Den deutschen Trailer kann man hier sehen:

