„The Mandalorian & Grogu“: Neuer „Star Wars“-Film angekündigt

Mit „Baby Yoda“ und dem Mandalorianer: „Iron Man„-Regisseur Jon Favreau (57) begibt sich erneut ins „Star Wars“-Universum.

Noch in diesem Jahr werde Favreau mit den Dreharbeiten zu „The Mandalorian & Grogu“ beginnen, teilten die „Star Wars“-Produzenten am Dienstag (Ortszeit) auf der Film-Webseite mit. „Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, die in der von George Lucas geschaffenen reichhaltigen Welt angesiedelt sind“, sagte Favreau einer Mitteilung zufolge.

„Star Wars“-Serie wird Kino-Film: Jon Favreau bringt „The Mandalorian“ und „Baby Yoda“ Grogu auf die große Leinwand

„Baby Yoda“ Grogu ist durch „The Mandalorian“ schnell zu einer neuen „Star Wars“-Kultfigut geworden. © Disney

Dies wäre der erste Spielfilm aus der Sternenkrieger-Welt seit „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019), bei dem J. J. Abrams Regie führte. Mit „The Mandalorian“ beim Streamingdienst Disney+ hatte Favreau als Erfinder, Autor und Produzent bereits eine „Star Wars“-Fernsehserie geschaffen. Darin spielt Pedro Pascal den titelgebenden Kopfgeldjäger, an der Seite des als „Baby Yoda“ bekannten Grogu. Als Produzent wirkte Favreau auch an der „Star Wars“-Serie „Ahsoka“ mit Hauptdarstellerin Rosario Dawson mit.