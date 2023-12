Vierter Fall: Bjarne Mädel ermittelt wieder als Kommissar Sörensen

„Sörensen sieht Land“: Neuer Hörspiel-Krimi mit Bjarne Mädel als Kommissar Sörensen – ab Montag 11. Dezember online und im DLF.

Kommissar Sörensen ist wieder da. Und klar ist: In Katenbüll gibt es nicht viel zu feiern. Mit „Sörensen sieht Land“ veröffentlicht Deutschlandfunk Kultur das vierte Hörspiel der preisgekrönten Krimi-Reihe um Kommissar Sörensen, die Sven Stricker geschrieben und inszeniert hat. Schauspieler Bjarne Mädel spielt auch im vierten Fall den Ermittler in Nordfriesland. Als Regisseur und Hauptdarsteller hat Mädel die ersten beiden Sörensen-Fälle fürs Fernsehen verfilmt. Mit ihren gefeierten TV-Krimis haben Bjarne Mädel und Sven Stricker der Ermittlerfigur einen großen Erfolg beim Fernsehpublikum verschafft.

„Ich sag mal so: Das Leben ist wie die Nordsee. Man wirft was raus, es schwappt was zurück.“

In „Sörensen sieht Land“ findet das Jubiläumsfest des Einkaufszentrums von Katenbüll ein jähes Ende: Ein weißer Kia rast in die Menschenmenge, es gibt Tote und Verletzte. Beinahe wäre die Bürgermeisterin überfahren worden – und Sörensens krebskranker Vater, der nun im Krankenhaus künstlich beatmet wird. Wenig später wird das Tatauto auf einer Landstraße gefunden. Es gehört einem alten Bekannten von Sörensen – dem Ex-Praktikanten und Kriminalkommissaranwärter Malte Schuster. Doch am Steuer des verunfallten Wagens findet die Spurensicherung eine tote junge Frau: Swantje Nissen. Mit ihr war Malte kurz zuvor auf dem Volksfest gesehen worden.

Sven Stricker, 1970 in Tönning geboren, Hörspielregisseur, -bearbeiter und Autor, lebt in Potsdam. Er gewann mehrfach den Deutschen Hörbuchpreis. Alle vier Sörensen-Krimis liegen als Romane und Hörspiele vor. Die Verfilmung von „Sörensen hat Angst“ in der Regie von Bjarne Mädel gewann 2021 den Deutschen Fernsehkrimipreis sowie den österreichischen Fernsehpreis Romy. 2022 wurde Stricker für das Drehbuch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. 2023 wurde auch der zweite Fall „Sörensen fängt Feuer“ verfilmt.

Deutschlandfunk Kultur, Montag, 11. Dezember, 22.03 Uhr: Sörensen sieht Land, Teil 1

Deutschlandfunk, Samstag, 16.Dezember, 20.05 Uhr: Sörensen sieht Land, Teile 1+2

Deutschlandfunk Kultur, Montag, 18. Dezember, 22.03 Uhr: Sörensen sieht Land, Teil 2

Online:

Ab Montag, 12. Dezember im Podcast Krimi Hörspiel, auf hoerspielundfeature.de oder in der Dlf Audiothek App