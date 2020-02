11 neue Formate – TV Now startet Serien-Offensive

Für die kommenden 24 Monate plant RTL eine Serien-Offensive für seinen Streamingdienst. Die neuen Formate werden primär auf TV Now verfügbar sein.

Aktuell sind ganze elf genreübergreifende und eigenproduzierte Fiction-Serien mit Starbesetzung – unter anderen Iris Berben, Heiner Lauterbach, Henning Baum, Christoph Maria Herbst und Alexandra Maria Lara – für TV Now in Planung: Constantin Film arbeitet zum Beispiel an „Glauben“, einem Crime-Drama angelehnt an den Justiz-Skandal um die Wormser Prozesse, das auf dem ersten Drehbuch von Ferdinand von Schirach („Verbrechen“, „Schuld“, „Terror“) basiert.

Auch UFA Fiction ist mit drei Projekten dabei: Die Event-Serie „Der König von Palma“ mit Henning Baum („Der letzte Bulle“) in der Hauptrolle, ist inspiriert von der wahren Geschichte einer Dortmunder Familie, die auf Mallorca mit einem kleinen Biergarten einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Die Event-Serie „Disko Bochum“, handelt von einer Bochumer Familie in den 70er Jahren und dem Aufkommen der Diskobewegung. Und die Crime-Serie „Die Zeugen“ mit Alexandra Maria Lara („Der Untergang“) in der Hauptrolle beschäftigt sich mit Zeugenaussagen rund um eine Kindesentführung und der Frage, ob man seinen Erinnerungen trauen kann.

Von Bantry Bay kommt die Dramedy-Serie „Tonis Welt“ mit Ivo Kortlang („Club der roten Bänder“), Amber Bongard („Ostwind“) und Leonard Lansink („Wilsberg“) in den Hauptrollen, in der die Geschichte des Paares Toni und Valerie aus der Vox-Erfolgsserie „Club der roten Bänder“ weitererzählt wird.

X Filme arbeitet außerdem an „Torstraße 1“ (Arbeitstitel), einer Event-Serie von den Produzenten Uwe Urbas, Stefan Arndt und Michael Polle, die das Projekt gemeinsam mit der Regisseurin Sherry Hormann („Wüstenblume“) entwickeln. Basierend auf dem gleichnamigen Roman erzählt die Serie die Geschichte einer großen Liebe voller schicksalhafter Ereignisse ab dem Ende der 1920er Jahre in Berlin.

Letterbox Filmproduktion produzieren für TV Now „Herzogpark“ – eine Dramedy-Serie, die das Münchner Nobelviertel Herzogpark in den Fokus rückt: zwischen schillernden Fassaden und menschlichen Abgründen. Als Beraterin ist die ehemalige „Bunte“-Chefredakteurin Patricia Riekel mit an Bord.

Auch zwei Comedy-Serien werden Teil der Fiction-Offensive sein: „Tilo Neumann und das Universum“ (Network Movie) von Autorin Sonja Schönemann und mit Christoph Maria Herbst („Stromberg“) in der Hauptrolle handelt von Lehrer Tilo Neumann, der mit kosmisch-komischer Hilfe fürs Leben lernt. Und in „Mirella Schulze rettet die Welt“ von Produzentin Nanni Erben und Autor Ralf Husmann („Stromberg“, „Merz gegen Merz“) hält das Thema Klimawandel plötzlich Einzug in eine Familie, die damit bisher nicht das Geringste am Hut hatte.

Keshet Tresor Fiction wird in Kürze außerdem mit den Dreharbeiten für „Unter Freunden stirbt man nicht“ (Produzentin: Christina Christ, Regie: Felix Stienz; „Merz gegen Merz“, Drehbuch: Claudius Pläging; „Der Vorname“) starten. Die Mini-Serie mit Iris Berben, Heiner Lauterbach, Adele Neuhauser („Tatort: Wien“), Walter Sittler („Der Kommissar und das Meer“) und Michael Wittenborn („Merz gegen Merz“) in den Hauptrollen erzählt die Geschichte von vier Freunden, die den Tod eines weiteren Freundes für mehrere Tage geheim halten müssen, damit der den Nobelpreis gewinnen kann.

Mit diesen Plänen für 2020 und 2021 hat sich TV Now ein strammes und aufwendiges Programm vorgenommen. Um das Wachstum des Streamingsdienstes voranzutreiben will man verstärkt in die Plattform, und auch in eigenproduzierte Fiction-Formate, investieren. Der Streamingdienst TV Now von RTL besteht aus einem eher schmalbrüstigen, werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich für 4,99 Euro pro Monat.