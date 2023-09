Amazon Prime Video: Genrefilm-Highlights für 99 Cent verfügbar

Anzeige

An diesem Wochenende bietet Amazon allen Prime-Video-Kunden wieder zahlreiche Titel für 99 Cent zum Leihen und Streamen an.

Die Spar-Aktionen bei Prime Video dauern traditionell immer von Freitag bis Sonntag. Alle Prime-Kunden, die die Filme zum reduzierten Preis ausleihen, finden diese dann für jeweils 30 Tage in ihrem Konto. Nach erstmaligem Start verfällt der jeweilige Film nach 48 Stunden. In dieser Woche hat Amazon dabei zahlreiche sehenswerte, zum Teil kontrovers diskutierte Titel im Angebot, über die DIGITAL FERNSEHEN bereits an früherer Stelle berichtet hat.

Kontroverse Festivalfilme bei Amazon Prime Video

Ulrich Seidls Berlinale-Beitrag „Rimini“ verfolgt etwa die Perversionen eines alternden Schlagersängers in der italienischen Wintersaison. In dem brutalen Thriller „Limbo“ wird Hongkong in umwerfenden Schwarz-Weiß-Bildern von einer Mordserie heimgesucht. 2021 wurde der Film während der Online-Berlinale inmitten der Pandemie erstmals in Deutschland gezeigt. Zwei Jahre später ist der Film nun regulär verfügbar.

„Die Frau im Nebel“ von Park Chan-wook („Oldboy“) erzählt derweil mit spannenden inszenatorischen Kniffen von einer obsessiven Affäre zwischen einem schlaflosen Ermittler und der Witwe eines unter rätselhaften Umständen Verstorbenen. Ebenfalls aus Südkorea kommt der beliebte Oscar-Gewinner „Parasite“, den man bei Amazon aktuell für 99 Cent in einer ganz besonderen Fassung ausleihen kann: Inzwischen existiert von dem schwarzhumorigen Thriller nämlich eine Schwarz-Weiß-Version.

Oscar-nominierte Filme im Angebot

Im Bereich der Dramen stechen bei den Angeboten neben verschiedenen Filmen des Kultregisseurs Wong Kar-Wai die Krankheitsgeschichte „Mehr denn je“ von Emily Atef heraus oder auch Joachim Triers Oscar-nominierter Film „Der schlimmste Mensch der Welt“ heraus, der von der Sinnsuche einer jungen Frau erzählt. Eine Übersicht über alle verfügbaren reduzierten Leihtitel von Amazon Prime Video findet man hier.

