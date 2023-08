Amazon Prime Video: Große Batman-Wochen im August

Anzeige

Bei Amazon Prime Video erscheint im August gleich ein ganzer Schwung an Batman-Filmen, darunter auch den gefeierten „The Dark Knight“.

Anzeige

Ab Montag (7. August 2023) kann man kontinuierlich verschiedene Batman-Verfilmungen bei Amazon Prime Video streamen, wie ein Blick in die Monatsvorschau der Plattform verspricht. Zum Auftakt erscheint am Montag „Batmans Rückkehr“ von Regisseur Tim Burton(„Edward mit den Scheerenhänden“) aus dem Jahr 1992. Damals spielte Michael Keaton den titelgebenden Fledermausmann. Michelle Pfeiffer gibt es derweil als Catwoman zu sehen.

Am 8. August folgt bei Prime Video „Batman Forever“ aus dem Jahr 1995. Am darauffolgenden Tag wird dann der Sprung in das 21. Jahrhundert gewagt mit „Batman v Superman: Dawn of Justice“. Am 11. August erscheint „Batman & Robin“ von 1997.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„The Dark Knight“ und „The Batman“ im August bei Prime Video

Christopher Nolans berühmte „Dark Knight“-Trilogie, die bis heute als Meilenstein unter den Comic-Verfilmungen gilt, kann man komplett ab dem 12. August streamen. Dann sind „Batman Begins“, „The Dark Knight“ und „The Dark Knight Rises“ im Prime-Abo enthalten. Den jüngsten Vertreter der Batman-Adaptionen, „The Batman“ mit Ex-„Twilight“-Star Robert Pattinson, kann man ab dem 19. August im Prime-Abo sehen.

Neben den „Batman“-Verfilmungen hat Amazon in seiner Vorschau für den August noch diverse andere neue Serien und Filme angekündigt. Zu den Highlights gehören etwa der Oscar-Kandidat „Die Aussprache„, die Stephen-King-Verfilmung „Doctor Sleep“, Roland Emmerichs „Moonfall“, der Geheimtipp „Come on, Come on“ oder auch der Ensemblefilm „House of Gucci“ mit Lady Gaga und Adam Driver.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Quelle: Amazon

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: the-batman-robert-pattinson-1: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.