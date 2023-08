Arte präsentiert fünfteilige Jim-Jarmusch-Filmreihe

Anzeige

Arte präsentiert seit 1. August fünf Werke von Jim Jarmusch in seiner Mediathek, darunter die beiden Klassiker „Night on Earth“ und „Dead Man“ mit Johnny Depp.

Anzeige

Das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen, das Spiel zwischen Fremdsein und Zugehörigkeit, authentische Momente abseits des Hollywood-Glamours sind es, die den Blick des US-amerikanischen Independant-Filmemacher anziehen. All diese Aspekte bietet das ausschließlich online dargebotene Jarmusch-Quintett inklusive des Spielfilmdebüts „Permanent Vacation“ von 1980 (verfügbar bis 30. November 2023). Darin irrt der 16-jährige Allie Parker ohne Job, Geld und Ambitionen durchs Leben. Seine Mutter ist psychisch krank, sein Vater abgehauen.

Roberto Benigni, Tom Waits, John Lurie in Down by law. Regie Jim Jarmusch. © 1986 Black Snake Inc

Die 5 Filme der Jim-Jarmusch-Filmreihe bei Arte.tv im Kurzabriss

„Down by Law“ von 1985 mit Roberto Benigni und Tom Waits

Der Radio-DJ Zack (Tom Waits) und der Zuhälter Jack landen – dieses eine Mal tatsächlich unschuldig – in einer Gefängniszelle von New Orleans. Sie können sich auf nur eine Sache einigen, dass sie einander nicht ausstehen können. Erst als der liebenswerte Italiener Roberto (Roberto Benigni), der amerikanische Lyrik liebt und tatsächlich unabsichtlich einen Menschen getötet hat, zu ihnen stößt, öffnet sich eine Tür. Online verfügbar bis 30. November 2023.

„Mystery Train“ von 1989 mit Steve Buscemi

Im Hotel Arcade, das von einem rätselhaften Duo geführt wird, spielen sich drei Geschichten ohne erkennbare Verbindung zueinander ab. Jim Jarmusch huldigt in seinem vierten Spielfilm musikalischen Größen, die in Memphis gewirkt haben, allen voran der unverwüstlichen Figur des King Elvis Presley. Der Film verbindet dabei Nostalgie und Poesie, Drama und Sehnsucht mit einer Prise Humor und Leichtigkeit. Online bis 30. November 2023.

„Night on Earth“ von 1991 mit Winona Ryder und Armin Mueller-Stahl

„Night on Earth“ ist ein starbesetzter Episodenfilm über fünf Taxifahrer und spielt in fünf verschiedenen Städten der USA und Europas: Los Angeles, New York, Rom, Paris und Helsinki. Online bis 31. Oktober 2023.

„Dead Man“ von 1995 mit Johnny Depp und Billy Bob Thornton

Im Jahr 1876 reist der junge William Blake (Johnny Depp) mit dem Zug von Cleveland in den amerikanischen Westen. Bei einem Feuergefecht wird er schwer verletzt, auf sich allein gestellt, bricht Blake zusammen und entrinnt nur knapp dem Tod. Online bis 30. November 2023.

Alle fünf Filme findet man gebündelt unter diesem Link.

Quelle: Arte

Hinweis: Bei den Verlinkungen unterm Artikel handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN dabei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-night-on-earth: Arte