„Babylon Berlin“ jetzt wieder kostenlos im Streaming verfügbar

Seit dieser Woche kann man die populäre deutsche Historienserie „Babylon Berlin“ wieder kostenlos in der Mediathek streamen.

Das Erste verkündete am Freitag via X (vormals: Twitter), dass „Babylon Berlin“ wieder zurück in der ARD Mediathek gelandet ist. Tatsächlich kann man seit dem heutigen vierten August wieder alle drei Staffeln auf der Plattform kostenlos streamen. Eine potentielle Vorbereitung also auf den Start der neuen Staffel, die am 29. September starten sollen und auf die Das Erste ebenfalls in dem Internet-Post erinnert. Die lineare Ausstrahlung der bevorstehenden vierten Staffel soll ab dem 1. Oktober verfolgen, wie die ARD bereits zuvor angekündigt hatte. In Zukunft wird das Format ohne Beteiligung des Pay-TV-Anbieters Sky fortgesetzt, der die Produktion deutscher Originals eingestampft hat (DIGITAL FERNSEHEN berichtete und kommentierte).

„Babylon Berlin“ Staffel 4: Erste Details zur Handlung

Die Handlug der neuen Folgen beschreibt die ARD folgendermaßen: „Berlin in der Silvesternacht 1930/31. In den Kneipen wird getrunken und getanzt. Abseits der Gosse stößt Fabrikant Nyssen mit Größen aus Politik und Reichswehr an. Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen blutigen Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionsstuben der faschistischen Presse. Immer brutaler demonstrieren die Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Walther Stennes ihren Willen zur Macht. Auch der von Regierungsrat Wendt beschützten SS haben Stennes‘ Männer den Kampf angesagt. Gereon Rath steht zwischen allen Fronten. Während seine Mission zur Befreiung des Journalisten Katelbach immer weitere Kreise zieht, gerät Rath in Lebensgefahr und verliert das Vertrauen seiner wichtigsten Verbündeten Charlotte Ritter. Die kommt an der Seite ihrer Schwester Toni den Machenschaften der „Weißen Hand“, einer geheimen Selbstjustiz-Organisation, auf die Spur. Die inoffizielle Ermittlung wird beider Leben verändern.“

Quelle: ARD Das Erste

Bildquelle: Babylon-Berlin-Staffel-1: © ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier