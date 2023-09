So geht es bei der Basketball-WM ab heute mit dem Viertelfinale weiter

Anzeige

Deutschland begeistert weiter bei der Basketball-WM: Im heute beginnenden Viertelfinale wartet das Überraschungsteam aus Lettland.

Der Weltmeister und Europameister Spanien ist raus, WM-Favorit USA ist trotz Pleite gegen Litauen wacklig weiter, Deutschland steht nach Zoff mit anschließender Leistungsexplosion am Mittwoch gegen Lettland im Viertelfinale – live und kostenlos ab 9.45 Uhr bei MagentaSport. Das erste Viertelfinale der Basketball-WM läuft bereits heute ab 10.30 Uhr mit Litauen gegen Serbien.

Heute USA, morgen Deutschland

Jan Lüdeke begrüßt ab 14 Uhr zum Topduell USA gegen Italien im Studio Dr. Ireti Amojo und Rekord-Nationalspieler Patrick Femerling als Experten. Am Mittwochmorgen übernimmt Alexander Schlüter die Moderation beim deutschen Spiel gegen Lettland, begleitet von Expertin Amojo und Alex Vogel. Gewinnt die deutsche Auswahl gegen Lettland, steht sie am Freitag im Halbfinale der Basketball-WM. Das Finale steigt am Sonntag ab 13.30 Uhr. MagentaSport zeigt alle WM-Spiele live, die deutschen Spiele kostenlos.

Die Basketball-WM komplett live bei MagentaSport und MagentaTV

Viertelfinals mit Sendestarts

Dienstag, 5. September

Ab 10.30 Uhr: Litauen – Serbien (Kommentar: Christoph Stadtler)

Ab 14.00 Uhr: Italien – USA (Kommentar: Lukas Schönmüller)

Mittwoch, 6. September

Ab 09.45 Uhr: Deutschland – Lettland (Kommentar: Michael Körner)

Ab 14.15 Uhr: Kanada – Slowenien (Kommentar: Markus Krawinkel)

Donnerstag, 7. September

Platzierungsspiele – genaue Zeiten folgen

Freitag, 8. September

Halbfinals – genaue Zeiten und Paarungen folgen

Samstag, 9. September

Platzierungsspiele – genaue Zeiten und Paarungen folgen

Sonntag, 10. September

Ab 13.30 Uhr: FINALE der Basketball-WM

