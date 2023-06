Béla Réthy zurück aus dem Ruhestand: Comeback bei Amazon Prime Video

Anzeige

Für ein neues Serien-Format über die deutsche Nationalmannschaft kündigt Amazon Prime Video das Mitwirken von Kommentatoren-Legende Béla Réthy an.

Die vierteilige Doku-Serie „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ wird bei Prime Video in mehr als 240 Ländern erscheinen. Alle Prime-Abonnenten sollen darin das DFB-Team bei den Vorbereitungen auf die Fußball-WM bis zu den Spielen in Katar begleiten können. Und sie können sich auf eine prominente Stimme freuen! Wie Amazon nun mitteilte, wird nämlich der Journalist und Sport-Kommentator Béla Réthy als Erzähler durch die Serie führen. Réthy hatte sich eigentlich bereits vergangenes Jahr vom ZDF in den Ruhestand verabschiedet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Béla Réthy erlebt seine letzte WM als Kommentator neu

„Noch nie gab es im Vorfeld und während einer Weltmeisterschaft so viele kontroverse Diskussionen wie dieses Mal in Katar – und nicht nur über das Sportliche, sondern vor allem auch über Dinge abseits des Platzes“, zitiert Amazon Béla Réthy. „Es hat mich sehr gefreut, die Anfrage von Prime Video und der UFA zu erhalten, um so diese besondere Weltmeisterschaft, die ja meine letzte als ZDF-

Kommentator war, noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Die Zuschauer:innen dürfen sich auf eine sehr emotionale und ehrliche Reise freuen, die unter der Regie von Christian Twente eine differenziertere Sicht bietet, als die medialen Diskussionen und die TV-Bilder aus dem letzten Winter vermittelt haben.“

„All or Nothing“ wird von Amazon Studios gemeinsam mit UFA Documentary und in Koproduktion mit Stereo Films produziert. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nennt Amazon noch nicht.

