„Das Gold“: UK-Serienhit jetzt auch in Deutschland gestartet

Es war der größte Goldraub in der britischen Geschichte. Die neue BBC-Serie „Das Gold“ kommt nach einem erfolgreichen Start in der Heimat jetzt nach Deutschland.

Die Serie „Das Gold“ basiert auf den wahren Ereignissen vom 26. November 1983. Damals brachen sechs bewaffnete Männer in das Sicherheitsdepot von Brink’s-Mat in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow ein und stießen dort unerwartet auf Goldbarren im Wert von 26 Millionen Pfund. Aus einem zunächst typischen bewaffneten Raubüberfall wurde in Folge ein außergewöhnliches Ereignis in der britischen Kriminalgeschichte.

Die Geburtsstunde der Geldwäsche

© Paramount / Sally Mais – Einst waren die Londoner Docklands der größte Hafen der Welt – Nach dem Zusammenbruch des British Empire wurde das Viertel mehr und mehr für Wohn- und Gewerbezwecke genutzt

Der Goldraub von 1983 ist nicht nur wegen des Ausmaßes des Diebstahls – damals der größte in der Weltgeschichte – bemerkenswert, sondern auch wegen seiner weitreichenden Konsequenzen. Die Veräußerung der Goldbarren gilt als die Geburtsstunde der internationalen Geldwäsche. Hier soll all das schmutzige Geld seinen Ursprung haben, das den Immobilien-Boom in den Londoner Docklands befeuerte und zu vielen Kontroversen und Morden führte.

„Das Gold“ jetzt bei Paramount+

„Das Gold“ wurde erstmals in Großbritannien von der BBC ausgestrahlt, wo es einiges an Anerkennung erhielt und zu einem der erfolgreichsten neuen Dramen des Jahres wurde. Ab dem heutigen Donnerstag (14. September) ist „Das Gold“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Paramount+ mit allen Episoden zum Streamen verfügbar.

