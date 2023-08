Alle Netflix Neustarts im September 2023

Anzeige

Im September kommt eine deutsche Psychothriller-Bestsellerverfilmung zu Netflix. Außerdem verabschiedet sich die beliebte Serie „Sex Education“ und es gibt einen neuen Wes Anderson-Film.

Der September auf Netflix hält eine Auswahl an Geschichten bereit, die tief in die menschliche Erfahrungswelt eintauchen. Den Auftakt macht „Liebes Kind“, ein deutscher Psychothriller, der auf Romy Hausmanns gleichnamigem Bestseller basiert. In der Miniserie verschmilzt die düstere Handlung mit der inneren Reise der Figuren, die mit Fragen von Identität, Familie und Traumata konfrontiert werden. Die vierte und finale Staffel von „Sex Education“ ist gleichzeitig ein Neuanfang: Freundschaften und Beziehungen werden auf die Probe gestellt, während sich Otis und seine Mitschüler ihren Ängsten stellen müssen, um herauszufinden, wer sie wirklich sind – Eskapaden inklusive. Auch neu im Programm: Wes Andersons Verfilmung von Roald Dahls „Ich sehe was, was du nicht siehst“ mit Benedict Cumberbatch.

Alle Neustarts im September im Überblick

Netflix Serien

Liebes Kind 7/9/2023 Körper in Flammen 8/9/2023 Selling The OC: Staffel 2 8/9/2023 Sex Education: Staffel 4 21/9/2023 Castlevania: Nocturne 28/9/2023 Disenchantment: Teil 5 1/9/2023 Liebe macht blind: Nach dem Altar: Staffel 4 1/9/2023 Is She the Wolf? 3/9/2023 6ixtynin9 The Series 6/9/2023 Infamia 9/6/2023 B.O. 6/9/2023 Tahir’s House 6/9/2023 Top Boy: Staffel 3 7/9/2023 Virgin River: Staffel 5 7/9/2023 A Time Called You 8/9/2023 Tapie 13/9/2023 Die Donnerstagswitwen 14/9/2023 Miseducation 15/9/2023 Surviving Summer: Staffel 2 15/9/2023 Der Club: Staffel 2 15/9/2023 Hard Broken 20/9/2023 Scissor Seven: Staffel 4 21/9/2023 Liebe macht blind: Staffel 5 Ep 1-5: 22/9/2023

Ep 5-7: 29/9/2023 Choona bald verfügbar Song of the Bandits bald verfügbar The Devil’s Plan bald verfügbar

Netflix Filme

Eineinhalb Tage 1/9/2023 Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung 14/9/2023 Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick 15/9/2023 El Conde 15/9/2023 Ich sehe was, was du nicht siehst bald verfügbar Happy Ending 1/9/2023 Friday Night Plan 1/9/2023 What If 7/9/2023 Freestyle 13/9/2023 Es war einmal ein Verbrechen 14/9/2023 The Black Book 22/9/2023 Single und begehrt 2 22/9/2023 Maximale Ladung 27/9/2023 Banlieusards 2 27/9/2023 Love is in the Air 28/9/2023 Do Not Disturb 29/9/2023 Nirgendwo 29/9/2023

Neue Lizenztitel bei Netflix im September (Auswahl)

Horrorfilm „The Conjuring 3“ kommt im September zu Netflix (© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved)

Die neun Pforten 1/9/2023 Ruinen 1/9/2023 Der Grinch 1/9/2023 Barbie als die Prinzessin und das Dorfmädchen 1/9/2023 Conjuring 3: Im Bann des Teufels 2/9/2023 Fifty Shades of Grey – Befreite Lust 4/9/2023 50/50 – Freunde fürs (Über) leben 5/9/2023 Jackass Forever 8/9/2023 Tom & Jerry 9/9/2023 Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian 10/9/2023 65 11/9/2023 Pig 11/9/2023 Barbie: Skipper und das große Babysitting Abenteuer 15/9/2023 The World To Come 17/9/2023 12 Mighty Orphans 17/9/2023 Superintelligence 19/9/2023 In the Heights 23/9/2023 Preacher: Staffel 1 30/9/2023 Preacher: Staffel 2 30/9/2023 Preacher: Staffel 3 30/9/2023 Preacher: Staffel 4 30/9/2023

Netflix Dokus

Der Mord an Jill Dando 26/9/2023 Pfadfinderehre: Die Geheimakten der Boy Scouts of America 6/9/2023 Das Interview mit Rosa Peral 8/9/2023 Spionageoperationen 8/9/2023 Wrestlers 13/9/2023 Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 7 15/9/2023 Die Veecks: Eine Familiengeschichte der zweiten Chancen 19/9/2023 Encounters 27/9/2023 Die dunkle Seite der Kirche La Luz del Mundo 28/9/2023 Vasco Rossi: 40 Jahre auf der Bühne bald verfügbar Eiskalt: Mord, Kaffee und Jessica Wongso bald verfügbar

Comedy Specials

Shane Gillis: Beautiful Dogs 5/9/2023 Michelle Wolf: It’s Great to Be Here 12/9/2023 Kountry Wayne: A Woman’s Prayer 19/9/2023

Kids & Family

Spy Kids: Armageddon 22/9/2023 Kung Fu Panda: Der Drachenritter: Staffel 3 7/9/2023 My Little Pony – Mit Huf und Herz: Kapitel 5 18/9/2023 Little Baby Bum: Zeit für Musik 25/9/2023 Power Rangers Cosmic Fury 29/9/2023

Anime

GAMERA -Rebirth- 7/9/2023 KENGAN ASHURA: Staffel 2 21/9/2023

Quelle: Netflix

Bildquelle: Netflix Liebes Kind: Netflix