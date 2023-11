„Der Killer“: Netflix-Meisterwerk von David Fincher jetzt im Streaming verfügbar

Anzeige

Mit „Der Killer“ von David Fincher („Fight Club“) ist ab sofort einer der brutalsten und stärksten Netflix-Filme des Jahres zum Streamen verfügbar.

David Fincher ist zurück auf der Höhe seines Schaffens. Nachdem sein letzter Film „Mank“ über die Entstehung des Hollywood-Klassikers „Citizen Kane“ recht zwiespältig aufgenommen wurde, wagt sich der Kult-Regisseur von Filmen wie „Sieben“, „Fight Club“ und „Zodiac“ nun wieder an einen waschechten Thriller-Stoff. In „Der Killer“ schlüpft Michael Fassbender in die Rolle eines Auftragsmörders, der rund um die Welt und von Auftrag zu Auftrag reist. Das Handwerk des Tötens hat er perfektioniert. Streng geordnete Routinen strukturieren seinen Alltag, an dem David Fincher sein Publikum mit äußerster Geduld und inszenatorischer Präzision teilhaben lässt. Nur: Als ein Auftrag des Killers schiefzugehen scheint, geraten besagte Routinen ins Schlingern. Ist die akribische Ordnung plötzlich dahin?

Routinen eines Mörders Foto: Netflix

„Der Killer“ ist einer der stärksten Netflix-Filme des Jahres

Ein weiteres Mal beschäftigt sich David Fincher mit einer Kultur der Gewalt. DIGITAL FERNSEHEN konnte „Der Killer“ bereits im September bei den Filmfestspielen von Venedig sehen, wo der Film im Wettbewerb seine Weltpremiere feierte. Wie man in der ausführlichen Kritik zum Film nachlesen kann, treibt David Fincher die Brutalität in seinem neuen Film bis an die Schmerzgrenze. Das Morden ist in „Der Killer“ zur Normalität geworden. Es geht darum, sich Maskeraden zuzulegen, immer bereit zu sein, für den nächsten Job alles aufzugeben und sich ihm voll und ganz hinzugeben, um in dem internationalen Haifischbecken des Geschäfts und den skrupellosen Regeln des Marktes nicht unterzugehen. Welche Wahrheiten unter dieser finsteren, zwei Stunden langen filmischen Polemik schlummern, können alle Interessierten ab dem 10. November 2023 im Streaming herausfinden. Nach dem Kinostart am 26. Oktober ist „Der Killer“ ab sofort bei Netflix auf Abruf verfügbar.

Den deutschen Trailer zum Film kann man hier sehen:

