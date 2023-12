Die 5 besten Streaming-Dienste im Jahr 2023

Streaming-Dienste sind mittlerweile in jedem Haushalt zu finden und bieten eine komfortable Möglichkeit, Filme, Serien und Dokumentationen jederzeit und überall zu genießen. Seit 2019 bzw. 2020 sind Disney+ und Apple TV+ Ende auch in Deutschland verfügbar und sorgen für Abwechslung auf dem Markt. WOW Filme & Serien wird seit 2022 in Deutschland angeboten. Der Dienst ist ein Streaming-Dienst, der sich auf Filme und Serien von Sky konzentriert.

Doch nicht jeder Filmfan möchte sich in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten gleich mehrere Streaming-Abos leisten. Wie schlagen sich also die Streaming-Newcomer im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime Video? Werfen wir einen Blick auf die Top 5 der Streaming-Anbieter, die dieses Jahr dominieren.

1. Netflix – Die unangefochtene Nummer eins

Mit seiner beeindruckenden Bibliothek an Originalinhalten, Blockbustern und preisgekrönten Serien bleibt Netflix an der Spitze. Fast 7.000 Titel in zahlreichen Genres sind beim bekanntesten Namen im Streaming-Business verfügbar. Die Auswahl an Filmen und Serien ist nicht in allen Ländern gleich. Mit VPN smart TV können wir unsere Lieblingsserien für jede Region und ohne Internetdrosselung in bester HD Qualität fortzusetzen.

Hier einige Beispiele für erfolgreiche Netflix-Eigenproduktionen, die sich in Deutschland großer Beliebtheit erfreuen:

Stranger Things: Die Science-Fiction-Horrorserie spielt in den 1980er Jahren und handelt von einer Gruppe von Freunden, die ein mysteriöses Wesen jagen

The Crown: Die historische Serie erzählt die Geschichte der britischen Königin Elizabeth II

Diese Serien waren nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehr erfolgreich. Sie haben dazu beigetragen, Netflix zu einem der beliebtesten Streaming-Anbieter der Welt zu machen. Die Benutzeroberfläche ist nutzerfreundlich und ständige Updates sorgen dafür, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Bei Netflix wird für jeden etwas geboten.

2. Amazon Prime Video – Der Alleskönner

Im Rahmen der Amazon Prime Mitgliedschaft bietet Amazon Prime Video eine große Auswahl an Inhalten. Von exklusiven Originalen bis hin zu aktuellen Filmen deckt der Dienst viele Genres ab. Die Möglichkeit, zusätzliche Kanäle zu abonnieren und Live-TV anzubieten, macht Amazon Prime Video zum Alleskönner für Streaming-Enthusiasten.

Das Angebot von Amazon Prime ist vielfältig. Es bietet nicht nur das Streaming von Filmen und Fernsehsendungen, sondern auch eine breite Palette an Inhalten, darunter Originalproduktionen, Dokumentationen und vieles mehr. Dieses umfassende Angebot spricht eine Vielzahl von Interessen an.

Ähnlich wie Netflix verfügt auch Amazon Prime über ein wachsendes Angebot an hochwertigen Originalproduktionen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Serien wie:

Gefesselt: Die Opferbetreuerin und spätere Mordkommissarin Nela Langbeck will darin dem Serienmörder Raik Doorman das Handwerk legen

The Boys: Die Serie folgt einer Gruppe von Vigilanten, die als „The Boys“ bekannt sind und sich aufmachen, das mächtigste Superheldenteam der Welt, die Sieben, zu stürzen

Insgesamt kombiniert Amazon Prime verschiedene Annehmlichkeiten und Dienstleistungen in einem Paket, was es für viele Verbraucher zu einer attraktiven Option macht.

3. Disney+ – Der Zauber von Disney

Für Fans von Disney, Pixar, Marvel und Star Wars ist Disney+ die erste Wahl. Mit einem umfangreichen Katalog an zeitlosen Klassikern und neuen Originalinhalten bietet der Streaming-Dienst eine magische Reise durch die Welt der Unterhaltung. Disney+ hat sich aus mehreren Gründen schnell zu einem beliebten Streaming-Dienst entwickelt.

Der Streaming-Dienst bietet Zugriff auf das beeindruckende Portfolio von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Mit Klassikern wie „Der König der Löwen“ über Animationen von Pixar bis hin zu den epischen Geschichten von Star Wars zieht Disney+ ein breites Publikum an.

Eigene exklusive Produktionen sind unter anderem Serien wie:

The Mandalorian: Die Serie folgt Din Djarin, einem mandalorianischen Kopfgeldjäger, und Grogu, bekannt als „Baby Yoda“

Extraordinary: Die britische Comedyserie erzählt die Geschichte der jungen Jen. Diese lebt in einer Welt, in der jeder Superkräfte hat – nur sie nicht

Diese Eigenproduktionen haben nicht nur bestehende Disney-Fans begeistert, sondern auch neue Zuschauer gewonnen. Disney+ positioniert sich als inklusiver Streaming-Dienst mit Inhalten für alle. Jeder kann die Möglichkeit schätzen, hochwertige Unterhaltung zu finden und gleichzeitig Zugriff auf eine große Vielfalt an Inhalten zu haben.

Insgesamt vereint dieser Anbieter eine beeindruckende Inhaltsbibliothek. Dies macht den Service zu einer attraktiven Option für Disney-Fans sowie Star Wars- und Marvel-Liebhaber. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, Inhalte einfach zu finden und in hoher Qualität zu genießen.

4. WOW Filme & Serien – Aktuelle Serien und exklusive Inhalte

WOW Filme & Serien ist ein Streaming-Dienst, der sich auf eine große Auswahl an Filmen und Serien von Sky konzentriert. Dazu gehören sowohl aktuelle Blockbuster als auch klassische und qualitativ hochwertige Filme und Serien. Der Dienst ist seit 2022 in Deutschland verfügbar und hat sich schnell zu einem der beliebtesten Streaming-Dienste im Land entwickelt.

WOW Filme & Serien für viele deutsche Konsumenten attraktiv, weil es eine Reihe von Inhalten anbietet, die auf anderen Streaming-Diensten in Deutschland nicht verfügbar sind. Dazu gehören unter anderem:

Sky Originale: Zugriff auf exklusive Serien und Filme von Sky

Live-Sport: Zugriff auf Live-Sport, darunter Spiele der Fußball-Bundesliga, der Champions League und der Formel 1

Sky hat eine große und aktive Community in Deutschland. Alle Filme und Serien sind komplett ins Deutsche übersetzt und parallel im Originalton abrufbar. Das erleichtert es deutschen Nutzern, die Inhalte zu verstehen und zu genießen.

5. Apple TV+ – Hochwertige Produktionen

Apple TV+ Serien und Filme sind von hoher technischer Qualität und bieten oft innovative Geschichten und Charaktere. Einige Beispiele für erfolgreiche Apple TV+-Produktionen sind:

Ted Lasso: Die Comedyserie erzählt die Geschichte eines amerikanischen College-Football-Trainers, der nach England reist, um eine englische Fußballmannschaft zu trainieren

The Morning Show: Die Dramaserie erzählt die Geschichte zweier Nachrichtensprecherinnen, die nach einem Skandal ihre Karriere neu aufbauen müssen

Apple TV+ bietet eine kleine, aber feine Auswahl an Filmen und Fernsehsendungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Produktionen und veröffentlicht nur wenige neue Inhalte pro Jahr. Das mag für manche Nutzer, die sich eine größere Auswahl wünschen, ein Nachteil sein. Für Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Qualität legen, ist dieser Anbieter jedoch eine gute Wahl.

Fazit

Die Welt der Streaming-Dienste hat viel zu bieten und die Auswahl hängt von den individuellen Vorlieben ab. Während Netflix an der Spitze steht, bieten die vorgestellten Streaming-Dienste jeweils einzigartige Vorteile für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der Filmfans. Unabhängig von den eigenen Vorlieben verspricht schon jetzt das Jahr 2024 ein aufregendes Streaming-Erlebnis mit einer Fülle an hochwertigen neuen Inhalten