„Die Simpsons“ Staffel 34: Dann starten die neuen Folgen bei Disney+

Im September können alle Fans der Kultshow „Die Simpsons“ die 34. Staffel bei Disney+ im Star-Bereich streamen.

„In der Premiere will Homer unbedingt beweisen, dass er nicht dumm ist, und macht sich auf den Weg, um den Fall der Schildkröte zu lösen, die aus dem Zoo verschwunden ist.“ – So kündigt Disney+ den Start der 34. Staffel von „Die Simpsons“ an. Ab dem 27. September kann man den ersten Schwung der neuen Folgen im Star-Bereich der Streaming-Plattform abrufen.

Gleich zwei Halloween-Episoden für „Die Simpsons“

Als Besonderheit kündigt der Streaming-Anbieter an, dass es erstmals in der Geschichte der „Simpsons“ gleich zwei „Treehouse of Horror“-Episoden an Halloween geben wird. Eine der beiden Folgen im Herbst soll dabei eine abendfüllende Parodie von Stephen Kings „Es“ sein, in der Krusty der Clown die Rolle des Horror-Clowns Pennywise übernimmt, kann man der Ankündigung entnehmen.

In den USA lief die 34. Staffel von „Die Simpsons“ bereits im Herbst 2022. Im Herbst 2023 soll dort bereits eine neue Staffel der Serie zu sehen sein.

Quelle: Walt Disney Company Germany

