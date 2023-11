Disney+ Schnupperwochen bei MagentaTV – kostenlose Folgen „Loki“, „Deutsches Haus“ und mehr

Gratis bei Disney „reinschnuppern“: Die Telekom verschenkt gerade nicht nur Abos des Streamingdienstes, sondern hat auch für unentschlossene Kunden bei MagentaTV ein Highlight in der Vorweihnachtszeit.

Bis zum 16. Dezember können sie in die ersten beiden Episoden zahlreicher Serien von Disney+ hineinschnuppern. Zu den Streaming-Leckerbissen zählen die humorvolle Krimiserie „Only Murders in the Building“, der Marvel-Hit „Loki“, die neue lokale Disney+ Original Produktion „Deutsches Haus“, die Emmy-nominierte Serie „The Bear: King of the Kitchen“ oder das Reality-TV-Format „The Kardashians“. Die ausgewählten Disney+ Inhalte stehen den Kunden von MagentaTV während der Schnupperwochen aktuell kostenfrei und ohne Login zur Verfügung.

Kardashians und Co. kostenlos: MagentaTV stellt Gratis-Fogen von Disney+ Serienhits zur Verfügung

© Disney © 2022 Disney and its related entities Bild: Disney Foto: The Walt Disney Company Germany/ FX ©Disney Von den Disney+ Hits „Only Murders In The Building“, der Kardashian-Clan, Marvel-Held „Loki“, „The Bear“ und „Deutsches Haus“ (von links oben nach rechts unten) gibt es Gratis-Folgen bei MagentaTV zu sehen.

Seit 100 Jahren bereits begeistern die Produktionen aus dem Hause Disney Jung und Alt – wenn das kein Grund zum Feiern ist Zum runden Jubiläum verschenkt die Telekom, wie erwähnt aktuell „Disney+ Standard mit Werbung Abos“ über Magenta Moments in der MeinMagenta App. Verfügbar ist dieses Angebot nur solange der Vorrat reicht, maximal jedoch bis zum 31. Januar 2024. Weitere Infos dazu im separaten DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

Ausgeschlossen vom Jubiläumsgeschenk sind Prepaid- und Geschäftskunden.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.