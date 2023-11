Telekom verschenkt Disney+ Abos

Anzeige

Zum 100-jährigen Jubiläum von Disney verschenkt die Telekom aktuell Disney+ Standard-Abos mit Werbung über Magenta Moments.

Privatkunden der Telekom können sich das geschenkte Disney+ Abo mit Werbung ab dem heutigen 7. Oktober exklusiv bei Magenta Moments in der MeinMagenta App sichern, wie der Konzern in einer Pressemitteilung ausführt. Mit dem Abo kann man die Streaming-Plattform auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig in einem Haushalt nutzen, erklärt die Telekom.

Telekom schenkt Disney+ mit Werbung für etwa ein Jahr

Je früher man sich das Treuegeschenk sichert, desto länger kann man laut Ankündigung von ihm profitieren. Insgesamt läuft das kostenlose Disney+ Abo nämlich bis zum 16. Oktober 2024 und endet an dann automatisch. Das Angebot soll laut Telekom verfügbar sein, solange der Vorrat reicht, und erscheint buchungsberechtigten Privatkunden in dem Treueprogramm Magenta Moments. Prepaid- und Geschäftskunden sind ausgenommen, teilt die Telekom mit.

Die MeinMagenta App findet man kostenlos im App Store (iOS) und im Google Play Store (Android). Über das Herz-Symbol gelangt man zu den Magenta Moments, wo die Telekom laut eigenen Angaben Geschenke und Vorteile aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming oder Vorteile von ausgewählten Partnern anbietet.

