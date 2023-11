Disney+: Die größere Auswahl

Anzeige

Der Herbst bringt nicht nur viele neue Premium-Inhalte auf dem Streaming-Service Disney+, sondern auch eine günstigere Tarif-Option mit Werbung. Was das im Detail heißt, erfahren Sie hier:

Hochkarätig besetzt und verwirklicht von Annette Hess, der Autorin des gleichnamigen Bestseller-Romans und des Drehbuchs, entführt die fünfteilige Original Serie „Deutsches Haus“ ab dem 15. November direkt in die 1960er Jahre. Das „Wirtschaftswunder“ ist im vollen Gange, sodass die nationalsozialistische Vergangenheit von der Allgemeinheit verdrängt werden möchte. Doch glücklicherweise arbeitet der erste Frankfurter Auschwitzprozess gegen das Vergessen. In diesem Kontext wird die junge Dolmetscherin Eva Bruhns (Katharina Stark) mit der erschütternden Wahrheit über den Holocaust konfrontiert. Umso schockierender ist es für sie, weil auch ihre eigene Familie Geheimnisse hat, die untrennbar mit der grausamen Wahrheit verbunden sind.

Bestseller-Verfilmung

Um Familie geht es gleichwohl in Stefania Aucis gefeiertem Bestseller-Roman „The Florios of Sicily: A Novel„, der nun mit der achtteiligen Miniserie „Die Löwen von Sizilien“ ab dem 25. Oktober seine aufwendige Verfilmung erhält. Der Einfluss der Florio-Familie auf die Gesellschaft der sizilianischen „Belle Époque“ des 19. Jahrhunderts war enorm und ist bis heute durch verschiedene Gebäude, den Marsala-Wein und die Erfindung der Thunfisch-Dose spürbar. So folgt die Serienhandlung dem Aufbau des wirtschaftlichen Familien-Imperiums über 60 Jahre lang vom kleinen Gewürzhandel zum größten Arbeitgeber der Umgebung. Dabei vergisst sie nicht, dass die größten Dramen durch Konflikte zwischen Tradition und Moderne entstehen. Familienwerte Horror-Ikone Stephen King steht nach wie vor hoch im Kurs bei den Filmfans. Eine seiner Ideen wurde deshalb in dem angsteinflößenden Gruselstreifen „The Boogeyman“ verarbeitet, der seit 11. Oktober als Stream zu sehen ist. Darin kämpft die Teenagerin Sadie (Sophie Thatcher) für sich und ihre Familie gegen eine unheimliche Gestalt, die es eigentlich nur in der Fantasie ihrer kleinen Schwester geben sollte. Weniger unheimlich, dafür umso familiärer durchbrechen die Helden des neuesten Disney-Pixar-Animations-Meisterwerks „Elemental“ die Bande, indem sich die verschiedenen Elemente der jungen Generation aus den traditionell gesonderten Wohnbereichen heraus trauen, um einander besser kennenzulernen.

Einfach Göttlich!

Spektakulär geht es mit der Serien-Adaption eines großen Fantasy-Kino-Erfolgs weiter. In „Percy Jackson and the Olympians“ touren ab dem 20. Dezember ein zwölfjähriger Halbgott und seine zwei Freunde durchs Amerika der Gegenwart, um Zeus’ gestohlenen Herrscherblitz wiederzufinden und Percys Ehre vor den Göttern des Olymps wieder herzustellen. Von der griechischen geht es zur nordgermanischen Götter-Mythologie: Die Serie „Loki“ gehört seit dem Start vor rund zwei Jahren zu den beliebtesten Marvel-Produktionen überhaupt. Tom Hiddleston verleiht dem ambivalenten, schlitzohrigen Bösewicht so viel Witz, Coolness und Energie, dass auch die neuen sechs Episoden der zweiten Staffel Höchstwertungen bei den Kritikern erreichen und innovative Zeitreisekost nicht nur für Fans der „Avengers“ bieten.

Blockbuster-Niveau

Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in „Only Murders In The Building“. ©Disney

Besonders lohnenswert für alle Nutzer des Premium-Abos ist neben der in sagenhafter 6K-Auflösung fotografierten, in der dritten Staffel befindlichen Krimi-Reihe „Only Murders in the Building“ übrigens die neueste „Star Wars“-Serie „Ahsoka„, die in echter 4,5K-Qualität gefilmt wurde und hochkarätige Jedi-Lichtschwert-Action in ultrahoher 4K-Auflösung präsentiert. Aber auch alle anderen Abonnenten werden sich daran und an den vielen exklusiven Inhalten aus dem enormen Disney+ Angebot erfreuen, sei es zum Beispiel die neu produzierte elfte Staffel von Matt Groenings „Futurama„, der dritte „Guardians of the Galaxy„-Film, das Doku-Highlight „Ohne Limits mit Chris Hemsworth“ oder die zweite Staffel der extrem frischen Kultserie „The Bear„, die man besser nicht verpassen sollte.

Foto: The Walt Disney Company Germany/ Lucasfilm

Disney+ bietet seit 1. November ein neues Abo-Modell mit Werbung

Zum November wurden bei Disney+ aus einem Abo-Modell drei, sodass für noch mehr Flexibilität für jeden Geldbeutel etwas dabei ist. Das Premium-Abo ist für alle UHD-Freunde interessant. Der größte Teil des Angebotes von Disney+ kann je nach Bildseitenverhältnis mit über acht bis neun Mio. Bildpunkten bewundert werden, weshalb der Preis fürs Premium-Paket (11,99 Euro pro Monat bzw. 119,90 Euro pro Jahr) für all jene lohnt, die das dafür benötigte UHD-Equipment zuhause zu stehen und eine entsprechend schnelle Internet-Leitung haben. Letztere ist nötig, um die enorme Auflösung, den erweiterten Kontrastumfang (HDR10, Dolby Vision), den vergrößerten Farbraum, und den Dolby-Atmos-Sound zu händeln. Zudem ermöglicht das Premium-Paket vier gleichzeitige Streams, falls zum Beispiel jedes Familienmitglied unabhängig voneinander auswählen möchte. Ohne Werbung kostet das Standard-Abo in Full-HD-Qualität wie bisher (pro Monat 8,99 Euro bzw. 89,90 Euro im Jahr). Wie im Premium-Paket sind auch hier Downloads für den Offline-Betrieb möglich. Und es können zwei Geräte gleichzeitig verschiedene Disney+-Inhalte streamen. Beim Audio-Track lässt sich zwischen 2.0- und 5.1-Sound wählen, je nachdem, ob man eine Surround-Sound-Anlage verwendet oder nicht. Das volle Disney+ Programm in 1080p-Qualität kann man mit Werbung aber auch schon für nur 5,99 Euro im Monat haben.

Ein noch günstigeres Jahresabo gibt es hierbei zwar nicht (ohne Werbung wäre es nur ca. 18 Euro teurer als zwölf Monate mit), dafür ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber unschlagbar. Die einzige Funktion, die gegenüber dem minimal teureren Standard-Paket nicht mehr verfügbar wäre, ist die Möglichkeit, Inhalte zu downloaden und offline zu schauen. Ist ja auch logisch, denn aktuelle Werbung kann ausschließlich im Online-Betrieb funktionieren. Für bestehende Disney+ Abonnements ändert sich übrigens erst einmal gar nichts. Das jeweilige Abo wird einfach in „Premium“ umbenannt und es können wie gehabt alle Funktionen zum derzeitigen Preis genutzt werden, solange das Abo fortbesteht. Will man trotz des laufenden Abos weniger bezahlen, lässt sich natürlich auch zu „Standard mit Werbung“ wechseln. Die preislichen Veränderungen betreffen in erster Linie ausschließlich Neukunden, die sich nach dem 1. November für das volle Unterhaltungsprogramm von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star entscheiden.

Und diese können das Disney+ Abo wählen, was am besten zu ihnen passt.