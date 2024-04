Disney+ zeigt UEFA-Spiele in Dänemark, Schweden: Bald auch in Deutschland?

Disney+ hat sich die Rechte an der UEFA Europa League und UEFA Conference League gesichert, zunächst nur für das eigene Streaming-Angebot in Dänemark und Schweden. Fragt sich nun, ob und wann auch Deutschland dabei ist.

Die UEFA Europa League und die UEFA Conference League sollen künftig auch bei Disney+ übertragen werden. Der Streamingdienst hat sich die entsprechenden Rechte gesichert, allerdings zunächst nur für sein Angebot in Dänemark und Schweden. Unter welchen Bedingungen diese UEFA-Live-Übertragungen auch zu Disney+ in Deutschland kommen könnten, ist derzeit nicht klar.

Was plant Disney+ mit mehr europäischen Sportlizenzen?

Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Fußball-Dachverband UEFA wird Disney+ die Saison-Spiele von 2024 bis 2025, 2025 bis 2026 und 2026 bis 2027 der zweiten und der dritten Liga der europäischen Fußball-Wettbewerbe in Dänemark und Schweden streamen. Darin inbegriffen sind über 340 Live-Spiele pro Saison. Derzeit werden sowohl die Europa League als auch die Europa Conference League in Dänemark vom Privatsender TV2 und in Schweden über Viaplay ausgestrahlt.

© UEFA – Kommt die UEFA Europa League auch zu Disney+ Deutschland?

Der Deal mit der UEFA ist offenbar der erste Vorstoß seitens des Streaming-Konzerns Disney+ in die europäische Sportwelt. Ob die Übertragung der Europa League und der Conference League in Dänemark und Schweden erstmal als Testlauf gedacht sind, bevor das Ganze auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern angeboten wird, bleibt fraglich. Nach einer Aussage von Hans van Rijn, dem CEO der Walt Disney Company Nordic & Baltic, sei es zumindest das Ziel, die besagten UEFA-Turniere einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In diesem Sinne wären ja auch Live-Übetragungen auf Disney+ in Deutschland zielführend, wenn man dieses Ziel über die nordischen und baltischen Länder Europas hinaus denkt.