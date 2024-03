Dyn schon heute wieder mit Handball-Bundesliga

Nach der Länderspielpause treten die Spieler der Handball-Bundesliga ab heute wieder gegeneinander an. Bereits heute können die Spiele der Spitzenreiter Füchse Berlin und des SC Magdeburg verfolgt werden.

Am heutigen Donnerstag zeigt der Sportstreaminganbieter „Dyn“ das Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin live. Die Füchse führen zwar in der Bundesliga mit einem Zähler vor dem SC Magdeburg, haben jedoch schon ein Spiel mehr bestritten. Damit liegen sie knapp hinter den Elbestädtern, wenn diese sich in der aktuellen Saison keinen Ausrutscher mehr leisten. Der Sendestart ist um 19.45 Uhr, Anwurf 20 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Florian Nass. Durch Sendung führen die Moderatoren Hannah Nitsche und Andy Schmid.

Bereits um 19 Uhr empfangen der SC Magdeburg den HC Erlangen und der TSV Hannover-Burgdorf den HBW Balingen-Weilstetten. Auch diese Spiele gibt es live beim Streaminganbieter zu sehen.

Basketball am Sonntag

Am Sonntag, 24. März zeigt „Dyn“ ab 16.45 Uhr das Highlight-Spiel der Basketball Bundesliga zwischen den NINERS Chemnitz und ALBA BERLIN live. Als Kommentator wird Florian von Stackelberg durch das Spiel führen, während Anett Sattler die Zuschauer als Moderatorin durch die Sendung begleiten wird. Als Experte steht ihr Malte Ziegenhagen zur Seite.

Empfang von Dyn

Wie alle Streaming-Angebote setzt Dyn auf Abrufinhalte und Live-TV gleichermaßen. Dazu bietet die Sportplattform eigene Apps für diverse Endgeräte an, um mobil an Smartphone und Tablet, am PC oder am Großbildfernseher verfügbar zu sein. Dazu gehören die Plattformen iOS, Android (ab Version 9.0 inklusive Google TV) und Fire TV. Auch Sky-Q- und Samsung-­TV-Nutzer, deren Gerät jünger als drei Jahre ist, können Dyn direkt auf ihrem Fernseher genießen. Seit Anfang März ist das Angebot auch über LG Smart-TV, waipu.tv Streaming Sticks und weitere zusätzliche Android-TV-Geräte verfügbar.