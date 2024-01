Dyn-Tipp der Woche: Chemnitz 99ers – MHP Riesen Ludwigsburg – Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga

Bei Dyn läuft nicht nur die Handball-, sondern auch die Basketball-Bundesliga. Während bei den Handballern die Heim-EM, die ebenfalls umfangreich live auf Plattform zu sehen sein wird, vor der Tür steht, geht es bei den Korbjägern in der Weltmeister-Liga munter weiter.

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf | https://www.dyn.sport/

Diesen Samstag empfängt Überraschungstabellenführer Chemnitz um 20 Uhr den Tabellensechsten aus Ludwigsburg. Nachdem die 99ers aus Sachsen zum Jahresabschluss bei Alba Berlin die erste Niederlage seit zwölf Spielen hinnehmen mussten, wollen sie nun wieder schnell in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit Wesley Van Beck hat Chemnitz obendrein den Spieler des Monats Dezember in seinen Reihen. Der US-Amerikaner ist aber nur einer von vielen Faktoren für die bisher so erfolgreiche Saison der Sachsen, in der man erst zweimal als Verlierer vom Platz ging. Vor allem ist die mannschaftliche Geschlossenheit Grund für den Erfolg zu nennen.

Chemnitz 99ers vs. MHP Riesen Ludwigsburg live auf Dyn, Samstag, 6. Januar, 20 Uhr

Gegen Ludwigsburg muss Chemnitz dies erneut unter Beweis stellen, denn die Gäste wollen ihrerseits den festen Playoff-Platz 6 verteidigen. Vor allem die Offensive sollte man hierbei im Auge behalten, haben die MHP Riesen doch die drittbesten Korbjäger in ihren Reihen. In der Statistik der geworfenen Punkte rangiert Ludwigsburg sogar vor Chemnitz.

Wie das Spiel ausgeht, ist am heutigen 6. Januar, um 20 Uhr live bei Dyn zu sehen.

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf | https://www.dyn.sport/