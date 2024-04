„Fallout“: Neue Serie startet donnerstags bei Amazon Prime Video

„Fallout“ geht endlich an den Serien-Start exklusiv bei Amazon Prime Video. Diese Woche Donnerstag ist es soweit. Mit dabei sind Stars wie Kyle MacLachlan und Walton Goggins. Verantwortlich im Hintergrund steht Produzent Jonathan Nolan.

Amazon Prime Video startet endlich seine eigene „Fallout“-Serie. Ursprünglich sollte es hierzulande erst am 12. April losgehen, doch der Start wurde nun um einen Tag vorverlegt. Offiziell geht es jetzt am 11. April (Donnerstag) um 3 Uhr nachts los, zeitgleich zur US-Premiere. Zudem werden gleich alle acht Folgen der ersten Staffel auf einmal veröffentlicht, so heißt es.

Liebhaber der postapokalyptischen Videospielreihe sind ohnehin gespannt. Die Spieleschmiede Bethesda samt ihres Chefs Todd Howard, die seit über 15 Jahren die Rechte an der Marke besitzen und regelmäßig große Rollenspiele in diesem Universum veröffentlichen, waren von Anfang in den kreativen Prozess während der Produktion involviert. Aber auch unabhängig von der Computerspieleherkunft macht die Serie einen vielversprechenden Eindruck.

Kultstar Kyle MacLachlan spielt in der „Fallout"-Serie einen charismatischen und/oder zwielichtigen Anführer der Vault-Gemeinschaft

„Fallout“-Serie lockt mit Stars wie Kyle Maclachen, Walton Goggins und Ella Purnell

Schaut man sich an, wer alles an der neuen „Fallout“-Serie beteiligt ist, dürfte eine gute Portion Vorfreue gar nicht mal so unangebracht sein. Wie bereits erwähnt, sind die Schöpfer der beliebten Spielereihe, die seit „Fallout 3“ (2008) am Ruder sitzen, mit dabei. Mit dem hauptverantwortlichen ausführenden Produzenten Jonathan Nolan sitzt aber auch ein erfahrener Filmemacher mit am Steuer. Jonathan Nolan hat sich vor allem als Drehbuchautor einen Namen gemacht und war an fast allen Filme seines berühmten Bruders Christopher Nolan als Storyschöpfer wesentlich beteiligt, ob „Memento“ (2000), „Prestige“ (2006), der Batman-Trilogie (2005 bis 2012) oder „Interstellar“ (2014).

Auf Darstellerseite gibt es ebenfalls spannende Besetzungen. Hauptdarstellerin Ella Purnell war schon in Tim Burtons „Die Insel der besonderen Kinder“ (2016) zu sehen und jüngst vor allem in der Serie „Yellowjackets“. Walton Goggins, der besonders prominent in Tarantinos „Django Unchained“ (2012) oder „The Hateful Eight“ (2015) auftrat, spielt in der „Fallout“-Serie einen Ghul und Kopfgeldjäger. Besonders interessant sieht auch die Rolle von Kyle MacLachlan aus, der sich vor allem mit David-Lynch-Filmen wie „Dune“ (1984), „Blue Velvet“ (1986) und der „Twin Peaks“-Serie ewigen Rum erworben hat.

Die Welt von „Fallout" ist voller Mutanten. Die häufigsten davon sind Ghuls wie dieser (Walton Goggins).

Die volle Ladung „Fallout“ bei Prime

„Fallout“ ist neben der berühmten „Mad Max“-Filmreihe eines der Aushängeschilder für postapokalyptische Science-Fiction-Szenarien. Der besondere stilistische Kniff bei „Fallout“ ist die einzigartige Retro-Kompenente innerhalb dieser zynischen Zukunftsvision, die auf der Technologie und dem futuristischen Design der 1950er Jahre basiert. Ein verheerender Atomkrieg hat die Erde verstrahlt, weite Flächen in Ödland verwandelt und eine reihe an mutierter Tiere und Menschen hervorgebracht. Die wenigen Überlebenden haben sich tief in Bunker unter die Erde zurück gezogen, den sogenannten Vaults. Aber auch an der Oberfläche haben sich neue Siedlungen und Städte auf den alten Ruinen gebildet, die Schauplatz sind für allerlei Konflikte, Kriege, neue Religionen, allerlei kuriose Geschichten und natürlich für den alltäglichen Überlebenskampf.

In der neuen „Fallout“-Serie stammt Hauptfigur Lucy (Ella Purnell) aus einer der besagten Vaults. Nun muss sie erstmals den Schutz ihrer Gemeinschaft verlassen und an die Oberfläche gehen, um ihren Vater zu suchen. Zur gleichen Zeit will Maximus (Aaron Moten) in der ebenso militaristischen wie fanatisch religiölsen „Brotherhood of Steel“ die Karriereleiter aufsteigen. Ein 200-jähriger Ghul (Walton Goggins) verdingt sich derweil als Kopfgeldjäger seinen Unterhalt. Und ein mysteriöses Artefakt könnte alles in dieser Welt verändern.