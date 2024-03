Amazon: Die Prime Video Highlights im April im Überblick

Im April zeigt Amazon Prime Video unter anderem die zweite Staffel der kontroversen Horrorserie „Them“. Alle Highlights und Neustarts.

„Them“ erzählte 2021 in seiner ersten Staffel von brutalem Rassismus in den USA und begleitete eine schwarze Familie, die in den 1950er-Jahren mit den Abgründen hinter der idyllischen Fassade der weißen Vorstadt konfrontiert wird. Die Anthologie-Serie sorgte dabei mit stimmungsvoll inszeniertem Horror für Aufsehen, der den realen Schrecken mit Motiven von Spukgeschichten verbindet, erntete aber für seine sehr drastische Darstellung von rassistischer Gewalt ebenso Kritik.

Ab dem 25. April 2024 zeigt Amazon Prime Video nun eine zweite Staffel des Formats, die eine komplett neue Geschichte erzählen wird. Wie der Anbieter mitteilt, spielt die Serie in Los Angeles County im Jahr 1991. Im Mittelpunkt von „Them: The Scare“ soll dabei ein Detective vom LAPD-Morddezernat stehen, der den Mord an einer Pflegemutter aufklären soll.

Zu den Top-Highlights, die Amazon darüber hinaus angekündigt, gehören die erste Staffel von „Fallout“, die ab dem 11. April verfügbar sein wird, die Serie „Going Home With Tyler Cameron“ (18. April) sowie die Filme „Música“ (4. April) und „How To Date Billy Walsh“ ab dem 5. April.

© JorgeEduardo – stock.adobe.com

Neue Serien bei Amazon Prime Video im April

Revenge, Staffel 1-4: ab 1. April

Homeland, Staffel 1-8: ab 1. April

Pretty Little Liars, Staffel 1-7: ab 15. April

Scrubs, Staffel 1-9: ab 15. April

Dark Hearts, Staffel 1: ab 30. April

Neue Filme

Three Thousand Years of Longing: ab 1. April

Ticket ins Paradies: ab 1. April

New York Confidential: ab 2. April

Dangerous: ab 3. April

Get Out: ab 3. April

Hunter Hunter: ab 3. April

Run Hide Fight: ab 3. April

I Feel Pretty: ab 3. April

God Is A Bullet: ab 4. April

Batmans Rückkehr: ab 5. April

Ice Age: ab 5. April

Ice Age – Kollision voraus! – ab 5. April

Ice Age 2 – Jetzt taut’s: ab 5. April

Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los: ab 5. April

Stars At Noon: ab 5. April

Batman Forever: ab 6. April

Batman V Superman: Dawn of Justice: ab 7. April

Talk To Me: ab 7. April

Matrix: ab 7. April

Matrix Reloaded: ab 7. April

Matrix Revolutions: ab 7. April

Detective Knight: Rogue: ab 8. April

Nightlife: ab 8. April

T.I.M: ab 8. April

American Sniper: ab 9. April

Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises: ab 10. April

The Hateful 8: ab 12. April

Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste: ab 12. April

The Great Wall: ab 15. April

What Comes Around: ab 15. April

Ride On: ab 17. April

Skyscraper: ab 18. April

Puppy Love: ab 22. April

Jeanne Du Barry: ab 24. April

Birds of Prey: ab 28. April

Sphere: ab 28. April

Escape The Field: ab 29. April

Halloween Ends: ab 29. April

The Comedian: ab 30. April

